USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 24 ottobre

USA, Richieste mutui nella settimana del 24 ottobre su base settimanale (WoW) +7,1%, in aumento rispetto al precedente -0,3%.

