Wall Street apre in positivo, occhi sulla Fed mentre Nvidia supera i 5 trilioni di capitalizzazione

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones
che sale dello 0,65% a 48.015 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da cinque guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, l'S&P-500
avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.915 punti.
Poco sopra la parità il Nasdaq 100
(+0,51%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'S&P 100
(+0,54%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori informatica
(+1,38%), beni industriali
(+0,75%) e utilities
(+0,50%). Nel listino, i settori beni di consumo per l'ufficio
(-0,96%), finanziario
(-0,84%) e materiali
(-0,53%) sono tra i più venduti.
L'apertura di Wall Street
si apre con il nuovo traguardo raggiunto da Nvidia
che è diventata la prima azienda a raggiungere e superare una capitalizzazione di 5mila miliardi di dollari
.
In attesa dei risultati di Microsoft
, Meta
e Alphabet
, occhi degli investitori puntati sulla Fed
che dovrebbe annunciare un nuovo taglio dei tassi di 25 punti base. Lo shutdown
ha lasciato la Federal Reserve senza la possibilità di consultare la maggior parte dei dati macroeconomici per valutare lo stato di salute dell'economia statunitense, una situazione che la costringe a "volare alla cieca
", come ha sintetizzato il Wall Street Journal. Gran parte dell'interesse sarà quindi rivolto ai commenti del Presidente Jerome Powell
, che potrebbero dare indicazioni sulla percezione della banca centrale sull'economia Usa e sulle possibilità che ci possa essere un ulteriore taglio a dicembre.
Quanto alle trimestrali già pubblicate, il gigante dei macchinari industriali Caterpillar
ha presentato risultati oltre le attese
sia per quanto riguarda i ricavi che gli utili: fondamentale la crescita della divisione energia e trasporti legata alla crescente domanda di energia per alimentare i data center per l'intelligenza artificiale. Sottotono invece Boeing
che incrementa i ricavi oltre le aspettative degli analisti ma ha registrato una perdita
superiore a quella prevista a causa dei ritardi accumulati sul nuovo velivolo 777X
.
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Caterpillar
(+9,35%), Nvidia
(+4,98%), Verizon Communication
(+3,54%) e Amazon
(+0,61%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Boeing
, che prosegue le contrattazioni a -3,88%.
Soffre Salesforce
, che evidenzia una perdita dell'1,95%.
Sottotono Sherwin Williams
che mostra una limatura dell'1,39%.
Deludente Coca Cola
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Cognizant Technology Solutions
(+8,74%), American Electric Power Company
(+5,20%), Nvidia
(+4,98%) e Old Dominion Freight Line
(+3,31%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Verisk Analytics
, che continua la seduta con -13,83%.
Crolla CoStar
, con una flessione del 12,04%.
Vendite a piene mani su GE Healthcare Technologies
, che soffre un decremento del 4,80%.
Pessima performance per Adobe Systems
, che registra un ribasso del 4,02%.