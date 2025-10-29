Wall Street apre in positivo, occhi sulla Fed mentre Nvidia supera i 5 trilioni di capitalizzazione

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

beni industriali

utilities

beni di consumo per l'ufficio

finanziario

materiali

Nvidia

Microsoft

Meta

Alphabet

Caterpillar

Boeing

Caterpillar

Nvidia

Verizon Communication

Amazon

Boeing

Salesforce

Sherwin Williams

Coca Cola

Cognizant Technology Solutions

American Electric Power Company

Nvidia

Old Dominion Freight Line

Verisk Analytics

CoStar

GE Healthcare Technologies

Adobe Systems

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,65% a 48.015 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da cinque guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.915 punti.Poco sopra la parità il(+0,51%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'(+0,54%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,38%),(+0,75%) e(+0,50%). Nel listino, i settori(-0,96%),(-0,84%) e(-0,53%) sono tra i più venduti.L'apertura disi apre con il nuovo traguardo raggiunto dache è diventata la prima azienda a raggiungere e superare una capitalizzazione diIn attesa dei risultati di, occhi degli investitori puntati sullache dovrebbe annunciare un nuovo taglio dei tassi di 25 punti base. Loha lasciato la Federal Reserve senza la possibilità di consultare la maggior parte dei dati macroeconomici per valutare lo stato di salute dell'economia statunitense, una situazione che la costringe a "", come ha sintetizzato il Wall Street Journal. Gran parte dell'interesse sarà quindi rivolto ai commenti del Presidente, che potrebbero dare indicazioni sulla percezione della banca centrale sull'economia Usa e sulle possibilità che ci possa essere un ulteriore taglio a dicembre.Quanto alle trimestrali già pubblicate, il gigante dei macchinari industrialiha presentatosia per quanto riguarda i ricavi che gli utili: fondamentale la crescita della divisione energia e trasporti legata alla crescente domanda di energia per alimentare i data center per l'intelligenza artificiale. Sottotono inveceche incrementa i ricavi oltre le aspettative degli analisti ma ha registrato unasuperiore a quella prevista a causa dei ritardi accumulati sul nuovo velivoloIn cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+9,35%),(+4,98%),(+3,54%) e(+0,61%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,88%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,95%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,39%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+8,74%),(+5,20%),(+4,98%) e(+3,31%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -13,83%.Crolla, con una flessione del 12,04%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,80%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,02%.