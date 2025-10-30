Alphabet supera le attese: cloud e AI spingono i conti

Alphabet

(Teleborsa) -ha superato le attese di Wall Street nel terzo trimestre, spinta dal forte slancio del businesse dalla crescente domanda di servizi diIl gruppo guidato da Sundar Pichai ha registrato ricavi per, sopra le stime di 99,89 miliardi, e un utile per azione rettificato di 3,10 dollari, nettamente oltre i 2,33 dollari previsti. L’utile netto è salito a(2,87 dollari per azione) dai 26,3 miliardi dell’anno precedente, nonostante una multa da 3,45 miliardi imposta dall’Unione Europea per pratiche anticoncorrenziali.Il, core business di Google, ha generato ricavi per 74,18 miliardi, in crescita rispetto ai 65,85 miliardi di un anno fa. La solaha prodotto 56,56 miliardi (+15%), mentreha superato le attese con 10,26 miliardi.La divisioneha registrato un balzo del 35% a 15,15 miliardi, contro i 14,74 miliardi stimati, trainata da contratti aziendali di grande valore e dalla crescente adozione di. “Abbiamo firmato più accordi da oltre un miliardo di dollari nei primi nove mesi del 2024 rispetto ai due anni precedenti combinati,” ha dichiarato Pichai, ricordando il contratto da 10 miliardi con. Oltre il 70% dei clienti cloud utilizza già prodotti di intelligenza artificiale, mentre l’conta 650 milioni di utenti mensili, in aumento rispetto ai 450 milioni del trimestre precedente.Sul fronte, Alphabet ha annunciato un nuovo aumento delle spese in conto capitale, con un range previsto tra 91 e 93 miliardi per il 2025, e un’ulteriore accelerazione nel 2026. Gran parte dei fondi sarà destinata a. La sezione "", che include, ha generato 344 milioni di ricavi, in calo dai 388 milioni di un anno fa, con una perdita operativa di 1,42 miliardi.LeAlphabet restano in rialzo del 45% da inizio anno.