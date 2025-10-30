Bologna Fiere, fusione per incorporazione della controllata al 100% ModenaFiere

(Teleborsa) - Il Gruppo BolognaFiere
rende noto che il Cda ha deliberato la fusione per incorporazione
della società interamente controllata ModenaFiere
in BolognaFiere.
La fusione rientra nel più ampio programma di razionalizzazione del Gruppo
, avviato contestualmente alla quotazione e finalizzato alla riduzione del numero delle società controllate ed alla ripartizione funzionale delle relative attività.
La prospettata Fusione, infatti, comporterà l’annullamento di tutte le quote del capitale sociale dell’Incorporanda senza che, a fronte di tale annullamento, siano assegnate azioni all’Incorporante; pertanto, non esiste alcun rapporto di cambio.
Dal punto di vista contabile, le operazioni dell’Incorporanda saranno imputate al bilancio dell’Incorporante a partire dall’inizio dell’esercizio sociale nel corso del quale si verificherà il perfezionamento giuridico della Fusione.