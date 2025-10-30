Bologna Fiere, fusione per incorporazione della controllata al 100% ModenaFiere

BolognaFiere

(Teleborsa) - Il Grupporende noto che il Cda ha deliberato ladella societàin BolognaFiere.La fusione rientra nel più ampio, avviato contestualmente alla quotazione e finalizzato alla riduzione del numero delle società controllate ed alla ripartizione funzionale delle relative attività.La prospettata Fusione, infatti, comporterà l’annullamento di tutte le quote del capitale sociale dell’Incorporanda senza che, a fronte di tale annullamento, siano assegnate azioni all’Incorporante; pertanto, non esiste alcun rapporto di cambio.Dal punto di vista contabile, le operazioni dell’Incorporanda saranno imputate al bilancio dell’Incorporante a partire dall’inizio dell’esercizio sociale nel corso del quale si verificherà il perfezionamento giuridico della Fusione.