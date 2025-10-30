Borse europee caute nel giorno della BCE

(Teleborsa) - Seduta debole per il listino milanese
, mentre si muovono in ordine sparso le altre principali Borse europee, il giorno dopo che la Federal Reserve
ha tagliato come previsto il costo del denaro, lasciando tra gli investitori i dubbi sulle prossime mosse. Oggi è atteso il verdetto della BCE
, mentre si è già espressa anche la Bank of Japan
che ha lasciato invariati i tassi d'interesse, in linea con le attese, e ha alzato la sua previsione sul PIL 2025.
Nel frattempo, prosegue la stagione delle trimestrali da una sponda all'altra dell'Atlantico. A Piazza Affari, sotto la lente i conti giù diffusi di Stellantis
, Prysmian
, Italgas
(svelato anche il piano strategico) e Tenaris
. Negli USA, dopo la chiusura di Wall Street, hanno annunciato la trimestrale Alphabet
, Meta
e Microsoft
. Oggi sono attesi i numeri di Amazon ed Apple.
Sul mercato valutario, poco mosso l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,161. Segno più per l'oro
, che mostra un aumento dello 0,94%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 60 dollari per barile.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +83 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,40%. Tra i mercati del Vecchio Continente
ferma Francoforte
, che segna un quasi nulla di fatto; tentenna Londra
, con un modesto ribasso dello 0,39%, e giornata fiacca per Parigi
, che segna un calo dello 0,40%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB
che lima lo 0,46%, troncando così la scia rialzista sostenuta da cinque guadagni consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share
, che perde lo 0,45%, scambiando a 45.664 punti. Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, vola Campari
, con una marcata risalita del 7,24%, all'indomani dei risultati societari.
Positiva per Italgas
+2,37%, che prima dell'avvio del mercato ha annunciato i conti dei primi 9 mesi
e alzato il velo sul piano strategico per il periodo 2025-2031
.
Seduta senza slancio per Banca MPS
, che riflette un moderato aumento dell'1,45%.
Piccolo passo in avanti per Banca Popolare di Sondrio
, che mostra un progresso dell'1,32%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Prysmian
, che continua la seduta con -6,28%.
Sessione nera per Stellantis
, che lascia sul tappeto una perdita del 5,75% dopo aver annunciato la trimestrale.
Spicca la prestazione negativa di Amplifon
, che scende del 3,37%.
Piccola perdita per STMicroelectronics
, che scambia con un -0,93%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Moltiply Group
(+3,81%), MARR
(+0,78%), LU-VE Group
(+0,68%) e Juventus
(+0,64%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Webuild
, che continua la seduta con -4,60%.