Circle Group rafforza l'impegno nella digitalizzazione dei corridoi internazionali e delle dogane smart

(Teleborsa) - Circle Group
consolida il proprio ruolo di riferimento nella costruzione di corridoi digitali internazionali
.
Nel suo intervento a Mumbai
, nell’ambito dell’evento “Maritime Corridors: Unlocking Trade through Strategic Connectivity”, organizzato da DP World durante la India Maritime Week 2025, il CEO Luca Abatello
ha illustrato come l’Europa, anche grazie alle reti TEN-T, rappresenti un modello di integrazione dei sistemi di commercio e logistica su scala continentale.
Abatello ha sottolineato come standard tecnici comuni (es. nuovo data set eFTI), investimenti condivisi (infrastrutture ferroviarie) e digitalizzazione dei processi rendano possibile una gestione efficiente e coordinata dei flussi commerciali
, favorendo la nascita di corridoi multimodali resilienti e sicuri oltre i confini europei
, in particolare i prossimi focus naturali sono India, Nord Africa e Medio Oriente
.
La sua partecipazione si è inserita nell’ambito della Missione istituzionale italiana in India, organizzata dall'Ambasciata, dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, confermando l’impegno del Gruppo nel sostenere modelli di cooperazione pubblico-privata e innovazione digitale a livello globale.
I principi di interoperabilità e integrazione descritti da Abatello trovano attuazione concreta nel modello IFSTL – International Fast & Secure Trade Lanes, studiato da Circle Group in collaborazione con altri stakeholders privati e pubblici, anche grazie al progetto EU Fenix, e implementato attraverso la piattaforma Milos® IFSTL.
Già operativo lungo l’asse Italia-Egitto
con il corridoio doganale digitale Trieste-Damietta, operativo dal 28 novembre 2024, il modello ha ottimizzato i flussi logistici e doganali, riducendo i tempi di sosta nei porti, garantendo tracciabilità continua delle merci e aumentando la competitività del porto di Trieste come hub internazionale. Il progetto sta riscuotendo un crescente interesse e successo, confermandosi come una soluzione strategica per favorire gli scambi tra i paesi europei.
Il corridoio adottato per il Mediterraneo si basa sul modello IFSTL
, un’infrastruttura digitale e intermodale che integra tecnologie, procedure e stakeholder della supply chain in un ecosistema logistico integrato, sicuro e trasparente. L’infrastruttura IFSTL integra tecnologie innovative IoT, sigillli elettronici RFID (eSeal) conformi agli standard ISO, la digitalizzazione della documentazione doganale e trasportistica (es. e-CMR), e la pianificazione anticipata dei controlli. Il processo è progettato per consentire controlli preventivi anche in ambito sanitario, fitosanitario e altri presidi, garantendo così maggiore efficienza, compliance e sicurezza.
Il risultato è una filiera logistica completamente interconnessa e sicura
, che consente di ridurre i tempi di transito, semplificare le procedure doganali e ottimizzare l’utilizzo delle risorse, con benefici anche in termini di sostenibilità ambientale.
Oltre al corridoio citato, il Gruppo sta lavorando allo sviluppo di nuove direttrici logistiche tra Italia ed Africa
, in coerenza anche con il Piano Mattei, in particolare con Tunisia, Algeria e Marocco con un focus anche sull’India grazie sia al corridoio IMEC sia all’interesse del mercato italiano ed indiano sui temi collaborativi reciproci. L’obiettivo è estendere il modello IFSTL anche fuori dai paesi dell’area Mediterranea, creando corridoi digitali integrati capaci di rafforzare il ruolo dei porti dell’Europa del Sud come hub logistici avanzati per l’import-export da/verso Africa e Asia, consolidando la cooperazione economica internazionale.
Circle Group ha già realizzato anche soluzioni avanzate di interoperabilità con l’Extended Port Community System
, favorendo una perfetta integrazione tra il mondo marittimo, intermodale e autorità doganali. Questa stessa logica viene ora estesa ai porti del Nord Africa, e si auspica a breve anche con quelli asiatici, con l’obiettivo di assicurare una gestione coordinata ed efficiente anche nei contesti emergenti.