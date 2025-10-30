Cy4Gate si aggiudica tre contratti europei da 21 milioni per soluzioni di Decision Intelligence

Cy4Gate

(Teleborsa) -, player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence, ha firmato tre contratti con primari clienti istituzionali europei per la fornitura di tecnologie ed evolutive in ambito Decision Intelligence per un valore complessivo di 21 milioni di euro.Il mercato della Decision Intelligence sta registrando una crescita significativa in Italia e in Europa, trainato dalla crescente domanda di soluzioni avanzate in grado di migliorare l’efficienza operativa e di supportare processi decisionali sempre più articolati. L’adozione di queste tecnologie da parte di aziende e istituzioni nasce dall’esigenza di trasformare grandi quantità di dati in insight tempestivi, in modo tale da rafforzare la capacità decisionale in contesti sempre più complessi e dinamici, dove la rapidità e l’affidabilità delle decisionicostituiscono un vantaggio competitivo decisivo.