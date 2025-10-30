Elica, ricavi 9 mesi salgono a 349,5 milioni (+2,3%)

(Teleborsa) - Elica
chiude i primi 9 mesi con ricavi
pari a 349,5 milioni di euro, in crescita del 2,3% rispetto allo stesso periodo del 2024). Il risultato, spiega la società nella nota dei conti, riflette la crescita avviata a inizio anno e che si è mantenuta costante anche nell’ultimo trimestre, il terzo consecutivo con ricavi in aumento (+5,1% rispetto al Q3 2024), grazie alla solida performance in Nord America, sostenuta dalla nuova strategia distributiva e dal contributo positivo dei nuovi progetti in area EMEA, che hanno impattato favorevolmente sulle vendite OEM.
Sempre nel periodo, l'EBITDA
Normalizzato è pari a 21,9 milioni di euro (24,6 milioni di euro nei 9M 2024) con un margine sui ricavi del 6,3% (7,2% nei 9M 2024). La contrazione riflette il persistere di un contesto promozionale particolarmente intenso, in particolare in EMEA, e gli investimenti mirati alla trasformazione della divisione Cooking, oltre al rafforzamento delle attività di trade marketing e all’implementazione della nuova organizzazione distributiva nel Nord-Est degli Stati Uniti.
L'EBIT
Normalizzato si attesta a 4,6 milioni di euro (7,4 milioni di euro in 9M 2024), con un margine sui ricavi dell’1,3% (2,2% al 30 settembre 2024).
Il Risultato Netto
normalizzato pari a -2,1 milioni di euro si confronta con i 2,2 milioni di euro al 30 settembre 2024. Il Risultato Netto
normalizzato di Pertinenza del Gruppo è pari a -3,3 milioni di euro rispetto a 1,1 milioni di euro al 30 settembre 2024. Il risultato delle minorities è pari a circa 1,2 milioni di euro.
Il Risultato Netto di Pertinenza del Gruppo
è pari a -4,9 milioni di euro rispetto a 6,4 milioni di euro al 30 settembre 2024. Il Risultato netto nei nove mesi, è stato impattato positivamente dalla posta straordinaria di 6,4 milioni di euro derivanti dall'operazione di cessione del 4,78% del capitale sociale della società partecipata indiana ELICA PB Whirlpool Kitchen Appliances Private Limited a Whirlpool of India.
La Posizione Finanziaria Netta
normalizzata è pari a -57,5 milioni di euro al 30 settembre 2025 (escluso l’effetto IFRS 16 di -16,4 milioni di euro).Outlook 2025
: Fatturato atteso compreso tra 455-460 milioni, in lieve crescita (low single digit), nonostante l'andamento dei primi nove mesi dell’anno e, in particolare, del terzo trimestre, mostri un segnale moderatamente positivo. Margini attesi in linea con la media dei primi nove mesi dell’anno, influenzati dalla strategia di investimento a supporto dello sviluppo del Cooking. Posizione Finanziaria Netta attesa in miglioramento rispetto ai primi nove mesi.