Eni: l'impegno nella ricostruzione e nel racconto della Basilica di San Benedetto a Norcia

(Teleborsa) - L’nella ricostruzione dellanasce dal desiderio diper la storia e la spiritualita` italiana ed europea.Il 18 gennaio 2021, in piena intesa tra tutte le istituzioni coinvolte,con l’obiettivo di, accanto al Commissario Straordinario per la Ricostruzione e al Ministero della Cultura - l’Arcidiocesi di Spoleto eNorcia, la Regione Umbria e il Comune di Norcia,tramite un’alleanza che ha condotto enti pubblici e privati in una visione strategica condivisa.In base a tale accordo– attraverso la propria controllata Eniservizi -affiancando il Ministero nelle attivita` di coordinamento e di project management durante le fasi di ricostruzione della Basilica di San Benedetto. Un momento di, conservate nel deposito didove Eniservizi ha supportato la Soprintendenza nella logistica e nella organizzazione dei frammenti. Un lavoro minuzioso che ha trasformato ogni pietra in un tassello di memoria, restituendole un ruolo attivo nel processo di rinascita.Il coinvolgimento piu` diretto e ampio di Eniservizi si e` poi concretizzato con. Questo lavoro meticoloso, e attento al rispetto dei principi guida per la ricostruzione della Basilica, e` stato possibile grazie alla supervisione e guida della Soprintendenza e del Ministero della Cultura, supportati da un team di professionisti specialisti nei diversi settori interessati e dalle eccellenze nel campo delle costruzioni e restauro di beni architettonici e artistici.Nell’ambito dell’accordonei confronti della comunita`. Attraverso il, mentre gli eventi pubblici e le attivita` educative di Eni Scuola hanno coinvolto cittadini e studenti in esperienze di conoscenza e scoperta.In questo modo,: uno spazio di dialogo e di memoria condivisa, fondato su trasparenza, partecipazione e valorizzazione del patrimonio culturale come bene vivo.Un, in quanto nuove generazioni, custodi piu` autentici di questo patrimonio e narratori della rinascita. Eni ha infatti coinvolto i piu` giovani nella decorazione delle pannellature del cantiere, oggi divenute un affresco corale della citta` e della sua visione di futuro. In collaborazione congli studenti sono stati inoltreche verranno proiettati in piazza il primo novembre, nell’ambito delle iniziative previste per celebrare la riapertura della Basilica.L’impegno di Eni a Norcia si inserisce in, attraverso progetti di restauro e sostegno tecnico. Tra questi,dove la sinergia tra innovazione, responsabilita` e cultura ha reso possibile la rinascita di luoghi identitari del Paese.: un esempio virtuoso di come competenze industriali e sensibilita` culturale possano convergere in un progetto comune. Per Eni,, trasformando la tecnica in un gesto di cura e la comunicazione in uno strumento di memoria e speranza condivisa.