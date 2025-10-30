Eni: l'impegno nella ricostruzione e nel racconto della Basilica di San Benedetto a Norcia

(Teleborsa) - L’impegno di Eni
nella ricostruzione della Basilica di San Benedetto a Norcia
nasce dal desiderio di contribuire, con competenze, risorse e visione, alla rinascita di un luogo simbolico
per la storia e la spiritualita` italiana ed europea.
Il 18 gennaio 2021, in piena intesa tra tutte le istituzioni coinvolte, e` stato siglato un accordo di sponsorizzazione tecnica
con l’obiettivo di sostenere la ricostruzione della Basilica attraverso l’impiego di risorse economiche e contributi di alto profilo professionale e organizzativo
, accanto al Commissario Straordinario per la Ricostruzione e al Ministero della Cultura - l’Arcidiocesi di Spoleto eNorcia, la Regione Umbria e il Comune di Norcia,tramite un’alleanza che ha condotto enti pubblici e privati in una visione strategica condivisa.
In base a tale accordo Eni
– attraverso la propria controllata Eniservizi - ha assunto il ruolo di sponsor tecnico,
affiancando il Ministero nelle attivita` di coordinamento e di project management durante le fasi di ricostruzione della Basilica di San Benedetto. Un momento di grande valore tecnico e simbolico e` stato il recupero e la catalogazione delle "pietre" della Basilica
, conservate nel deposito di Santa Scolastica,
dove Eniservizi ha supportato la Soprintendenza nella logistica e nella organizzazione dei frammenti. Un lavoro minuzioso che ha trasformato ogni pietra in un tassello di memoria, restituendole un ruolo attivo nel processo di rinascita.
Il coinvolgimento piu` diretto e ampio di Eniservizi si e` poi concretizzato con l’esecuzione dei lavori di restauro e ripresentazione artistico-architettonica degli elementi decorativi e religiosi della Basilica
. Questo lavoro meticoloso, e attento al rispetto dei principi guida per la ricostruzione della Basilica, e` stato possibile grazie alla supervisione e guida della Soprintendenza e del Ministero della Cultura, supportati da un team di professionisti specialisti nei diversi settori interessati e dalle eccellenze nel campo delle costruzioni e restauro di beni architettonici e artistici.
Nell’ambito dell’accordo Eni si e` impegnata anche ad assicurare per tutta la durata del progetto una comunicazione costante e progressiva
nei confronti della comunita`. Attraverso il sito web dedicato alla ricostruzione, Eni ha condiviso con la comunita` l’avanzamento dei lavori e le storie delle "pietre vive"
, mentre gli eventi pubblici e le attivita` educative di Eni Scuola hanno coinvolto cittadini e studenti in esperienze di conoscenza e scoperta.
In questo modo, la comunicazione e` diventata parte integrante del progetto di rinascita
: uno spazio di dialogo e di memoria condivisa, fondato su trasparenza, partecipazione e valorizzazione del patrimonio culturale come bene vivo.
Un elemento centrale e particolarmente caro e` stato il coinvolgimento dei bambini di Norcia
, in quanto nuove generazioni, custodi piu` autentici di questo patrimonio e narratori della rinascita. Eni ha infatti coinvolto i piu` giovani nella decorazione delle pannellature del cantiere, oggi divenute un affresco corale della citta` e della sua visione di futuro. In collaborazione con Eni Scuola,
gli studenti sono stati inoltre protagonisti della realizzazione di tre documentari dedicati alla storia, alla memoria e al futuro della Basilica,
che verranno proiettati in piazza il primo novembre, nell’ambito delle iniziative previste per celebrare la riapertura della Basilica.
L’impegno di Eni a Norcia si inserisce in un percorso piu` ampio che vede l’azienda da anni protagonista nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano
, attraverso progetti di restauro e sostegno tecnico. Tra questi, gli interventi a favore del Duomo di Milano, della Basilica di Collemaggio all’Aquila e di altri siti di alto valore artistico e simbolico,
dove la sinergia tra innovazione, responsabilita` e cultura ha reso possibile la rinascita di luoghi identitari del Paese.Norcia rappresenta oggi la continuita` di questo impegno
: un esempio virtuoso di come competenze industriali e sensibilita` culturale possano convergere in un progetto comune. Per Eni, partecipare alla ricostruzione della Basilica di San Benedetto ha significato e significa unire la forza del fare alla forza del raccontare
, trasformando la tecnica in un gesto di cura e la comunicazione in uno strumento di memoria e speranza condivisa.