Euro Zona, fiducia consumatori migliora anche a ottobre

(Teleborsa) - Segnali di lieve miglioramento per laa settembre. La stima flash dell'ultimo sondaggio mensile, condotto dalla(DG ECFIN), evidenzia che il sentiment dei consumatori nell'eurozona è ancora negativo ma si porta a -14,2 punti rispetto ai -14,9 di settembre, il secondo mese consecutivo in crescita.Il dato è in linea con ledegli analisti.Nel complesso dell'l'indicatore è pari a -13,5 punti (+0,8 punti percentuali).