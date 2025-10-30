Milano 11:29
Euro Zona, fiducia consumatori migliora anche a ottobre

(Teleborsa) - Segnali di lieve miglioramento per la fiducia dei consumatori europei a settembre. La stima flash dell'ultimo sondaggio mensile, condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN), evidenzia che il sentiment dei consumatori nell'eurozona è ancora negativo ma si porta a -14,2 punti rispetto ai -14,9 di settembre, il secondo mese consecutivo in crescita.

Il dato è in linea con le attese degli analisti.

Nel complesso dell'Unione europea l'indicatore è pari a -13,5 punti (+0,8 punti percentuali).
