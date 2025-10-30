Euro Zona, fiducia consumatori migliora anche a ottobre

(Teleborsa) - Segnali di lieve miglioramento per la fiducia dei consumatori europei
a settembre. La stima flash dell'ultimo sondaggio mensile, condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea
(DG ECFIN), evidenzia che il sentiment dei consumatori nell'eurozona è ancora negativo ma si porta a -14,2 punti rispetto ai -14,9 di settembre, il secondo mese consecutivo in crescita.
Il dato è in linea con le attese
degli analisti.
Nel complesso dell'Unione europea
l'indicatore è pari a -13,5 punti (+0,8 punti percentuali).