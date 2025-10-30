Fallimento CHL, eseguito riparto finale su proposta concordato di Demetra Investimenti

(Teleborsa) - A seguito del decreto di esecutività
emesso dal Giudice Delegato Cristian Soscia in data 22 ottobre 2025 per il fallimento di CHL
, i curatori Vincenzo Pilla ed Eros Ceccherini
, in data 28, 29 e 30 ottobre 2025, hanno ripartito ai creditori chirografari
, che avevano esercitato gli Strumenti Finanziari Partecipativi loro assegnati con la proposta di concordato fallimentare presentata da Demetra Investimenti
, optando per il pagamento in denaro
, il 66% delle somme per le quali erano stati ammessi al passivo del fallimento.
Nello scorso mese di febbraio 2025 i curatori avevano già provveduto al pagamento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati
risultanti dallo stato passivo esecutivo. Pertanto, la proposta di concordato fallimentare risulta adempiuta integralmente.