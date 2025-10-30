Fallimento CHL, eseguito riparto finale su proposta concordato di Demetra Investimenti

Milano 17:35
(Teleborsa) - A seguito del decreto di esecutività emesso dal Giudice Delegato Cristian Soscia in data 22 ottobre 2025 per il fallimento di CHL, i curatori Vincenzo Pilla ed Eros Ceccherini, in data 28, 29 e 30 ottobre 2025, hanno ripartito ai creditori chirografari, che avevano esercitato gli Strumenti Finanziari Partecipativi loro assegnati con la proposta di concordato fallimentare presentata da Demetra Investimenti, optando per il pagamento in denaro, il 66% delle somme per le quali erano stati ammessi al passivo del fallimento.

Nello scorso mese di febbraio 2025 i curatori avevano già provveduto al pagamento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati risultanti dallo stato passivo esecutivo. Pertanto, la proposta di concordato fallimentare risulta adempiuta integralmente.
