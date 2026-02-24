Milano
17:35
46.652
-0,10%
Nasdaq
19:44
24.983
+1,11%
Dow Jones
19:44
49.275
+0,97%
Londra
17:35
10.681
-0,04%
Francoforte
17:35
24.986
-0,02%
Martedì 24 Febbraio 2026, ore 20.01
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (-0,1%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (-0,1%)
Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 46.651,72 punti
In breve
,
Finanza
24 febbraio 2026 - 17.39
Chiude sulla parità Milano, che propone sul finale un -0,1% e archivia gli scambi a 46.651,72 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,01%)
Borsa: Andamento laterale per Milano (-0,27%)
Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,18%)
Borsa: Andamento laterale per Milano (-0,01%)
Titoli e Indici
FTSE MIB
-0,10%
Altre notizie
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Milano (-0,23%)
Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,23%)
Borsa: Profondo rosso per Milano, in forte ribasso -1,68% alle 16:00
Borsa: Profondo rosso per Milano, in forte ribasso -1,51% alle 13:00
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,23%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,03%)
Guide
Piattaforme di trading: come funzionano, come aprirle e quanto costano
Le piattaforme di trading sono il punto di contatto tra chi investe e i mercati finanziari. Queste piattaforme hanno reso l’accesso ai mercati rapido e immediato.
leggi tutto