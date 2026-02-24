Milano 17:35
46.652 -0,10%
Nasdaq 19:44
24.983 +1,11%
Dow Jones 19:44
49.275 +0,97%
Londra 17:35
10.681 -0,04%
Francoforte 17:35
24.986 -0,02%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (-0,1%)

Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 46.651,72 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (-0,1%)
Chiude sulla parità Milano, che propone sul finale un -0,1% e archivia gli scambi a 46.651,72 punti.
Condividi
```