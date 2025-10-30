Milano 14:29
Fiducia consumatori Unione Europea in ottobre

Fiducia consumatori Unione Europea in ottobre
Unione Europea, Fiducia consumatori in ottobre pari a -14,2 punti, in aumento rispetto al precedente -14,9 punti (in linea con le stime degli analisti).

