Giovedì 30 Ottobre 2025, ore 14.46
Fiducia consumatori Unione Europea in ottobre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
30 ottobre 2025 - 11.15
Unione Europea,
Fiducia consumatori in ottobre pari a -14,2 punti
, in aumento rispetto al precedente -14,9 punti (in linea con le stime degli analisti).
(Foto: © andreykuzmin / 123RF)
