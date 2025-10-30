Milano 14:30
Fiducia economia Unione Europea in ottobre

Fiducia economia Unione Europea in ottobre
Unione Europea, Fiducia economia in ottobre pari a 96,8 punti, in aumento rispetto al precedente 95,6 punti (la previsione era 95,7 punti).

