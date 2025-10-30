Milano 10:06
Francoforte: balza in avanti Adidas
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di calzature sportive, che tratta in utile dell'1,91% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Adidas rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il leader europeo dell'abbigliamento sportivo, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 167 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 169,4. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 165,6.

