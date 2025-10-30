L'Europa resta al palo, debole anche Milano

(Teleborsa) - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia
, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Sostanzialmente debole l'andamento di Wall Street, con l'S&P-500
che registra una flessione dello 0,40%.
Il focus di giornata è stato sulla BCE
che, come ampiamente atteso, ha mantenuto fermi i tassi d'interesse di riferimento dell'Eurozona
. Il Consiglio direttivo presieduto da Christine Lagarde, riunitosi a Firenze, ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento: al 2% (tasso repo), al 2,15% (rifinanziamento marginale) ed al 2,40% (depositi). La BCE ha anche confermato la riduzione progressiva dei portafogli del PAA e del PEPP (pandemic emergency purchase programme), dato che l’Eurosistema non reinveste più il capitale rimborsato sui titoli in scadenza.
L'inflazione rimane vicina al target
di medio termine del 2% e l'economia ha continuato a crescere
a ritmo moderato dello 0,2% nel terzo trimestre, un dato che risulta superiore alle attese del mercato e migliore delle previsioni della BCE, a dispetto delle tensioni geopolitiche
e del "difficile contesto mondiale
". Lo ha confermato oggi la Presidente dell'Istituto di Francoforte Christine Lagarde
, durante la conferenza stampa al termine della due giorni del Governing Council, tenutasi a Firenze, ospite della Banca d'Italia.
La BCE "intende mantenere un approccio riunione
" per decidere il livello dei tassi di interesse - ha ribadito Lagarde - e "non intende essere legata ad alcun percorso
" dei tassi d'interesse, che saranno "decisi di volta in volta sulla base dei dati
" sulle aspettative di inflazione e dei rischi ad esse connessi.
Ieri, intanto, la Federal Reserve
ha tagliato come previsto il costo del denaro
, lasciando tra gli investitori i dubbi sulle prossime mosse. Stamane si è espressa anche la Bank of Japan
che ha lasciato invariati i tassi d'interesse
, in linea con le attese, e ha alzato la sua previsione sul PIL 2025.
Lieve calo dell'euro / dollaro USA
, che scende a quota 1,157. Deciso balzo in alto dell'oro
(+1,84%), che raggiunge 4.002,7 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 60,64 dollari per barile.
In salita lo spread
, che arriva a quota +85 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,39%. Tra gli indici di Eurolandia
nulla di fatto per Francoforte
, che passa di mano sulla parità, incolore Londra
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e tentenna Parigi
, con un modesto ribasso dello 0,53%.
Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino milanese, con il FTSE MIB
che si attesta sui valori della vigilia a 43.202 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share
, con chiusura su 45.826 punti.
Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,04%); in lieve ribasso il FTSE Italia Star
(-0,21%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, su di giri Campari
(+11,03%).
Acquisti a piene mani su Tenaris
, che vanta un incremento del 4,85%.
Effervescente Telecom Italia
, con un progresso del 4,81%.
Incandescente Italgas
, che vanta un incisivo incremento del 4,17%.
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Stellantis
, che ha terminato le contrattazioni a -8,88%.
Pessima performance per Prysmian
, che registra un ribasso del 4,01%. Amplifon
scende dell'1,80%.
Giornata fiacca per Inwit
, che segna un calo dell'1,45%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Moltiply Group
(+5,38%), Technogym
(+2,19%), OVS
(+1,39%) e Philogen
(+1,25%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Avio
, che ha chiuso a -7,58%.
Sessione nera per NewPrinces
, che lascia sul tappeto una perdita del 5,65%.
Calo deciso per Juventus
, che segna un -1,77%.
Sotto pressione El.En
, con un forte ribasso dell'1,66%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti: Giovedì 30/10/2025
07:30 Francia
: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,3%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,3%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 3%)
09:55 Germania
: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)
10:00 Germania
: PIL, trimestrale (atteso 0%; preced. -0,3%).