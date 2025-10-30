L'Europa resta al palo, debole anche Milano

S&P-500

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Sostanzialmente debole l'andamento di Wall Street, con l'che registra una flessione dello 0,40%.Il focus di giornata è stato sullache, come ampiamente atteso, ha. Il Consiglio direttivo presieduto da Christine Lagarde, riunitosi a Firenze, ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento: al 2% (tasso repo), al 2,15% (rifinanziamento marginale) ed al 2,40% (depositi). La BCE ha anche confermato la riduzione progressiva dei portafogli del PAA e del PEPP (pandemic emergency purchase programme), dato che l’Eurosistema non reinveste più il capitale rimborsato sui titoli in scadenza.L'di medio termine del 2% e l'a ritmo moderato dello 0,2% nel terzo trimestre, un dato che risulta superiore alle attese del mercato e migliore delle previsioni della BCE, a dispetto dellee del "". Lo ha confermato oggi la Presidente dell'Istituto di Francoforte, durante la conferenza stampa al termine della due giorni del Governing Council, tenutasi a Firenze, ospite della Banca d'Italia.La BCE "intende" per decidere il livello dei tassi di interesse - ha ribadito Lagarde - e "" dei tassi d'interesse, che saranno "" sulle aspettative di inflazione e dei rischi ad esse connessi.Ieri, intanto, laha, lasciando tra gli investitori i dubbi sulle prossime mosse. Stamane si è espressa anche lache ha, in linea con le attese, e ha alzato la sua previsione sul PIL 2025.Lieve calo dell', che scende a quota 1,157. Deciso balzo in alto dell'(+1,84%), che raggiunge 4.002,7 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 60,64 dollari per barile.In salita lo, che arriva a quota +85 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,39%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,53%.Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 43.202 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con chiusura su 45.826 punti.Sulla parità il(+0,04%); in lieve ribasso il(-0,21%).Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+11,03%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,85%.Effervescente, con un progresso del 4,81%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,17%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,88%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,01%.scende dell'1,80%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,45%.del FTSE MidCap,(+5,38%),(+2,19%),(+1,39%) e(+1,25%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,58%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,65%.Calo deciso per, che segna un -1,77%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,66%.Tra lepiù importanti:07:30: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,3%)09:00: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,3%)09:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 3%)09:55: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)10:00: PIL, trimestrale (atteso 0%; preced. -0,3%).