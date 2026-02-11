Piazza Affari parte debole in sintonia con i Listini europei

Euro / dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Telecom Italia

Italgas

A2A

Banca Popolare di Sondrio

Fineco

Nexi

Leonardo

Azimut

Danieli

Banco Desio

BFF Bank

Reply

Moltiply Group

Avio

(Teleborsa) -insieme alle altre Borse di Eurolandia. Mentre prosegue la stagione delle, l'attenzione degli investitori oggi sarà rivolta in particolare il, in arrivo nel primo pomeriggio, dati che la Fed tiene in grande considerazione per valutare le mosse di politica monetaria. Ilé previsto stabile al 4,4%, mentre iprevisti in aumento da 50 a 70 mila unità.Sempre sul, l', confermando una possibile stagnazione dei consumi e, più in generale, la fase di rallentamento della più grande economia asiatica. Secondo i dati dei National Bureau, l'indice dei prezzi al consumo è cresciuto dello 0,2% su base mensile a gennaio, in linea con il mese precedente, ma al di sotto del consensus (+0,3%).L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%. Lieve aumento dell', che sale a 5.055,2 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,15%.Invariato lo, che si posiziona a +60 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,40%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,37%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,22%, e si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,41%.Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,23%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 49.503 punti.In ribasso il(-0,84%); come pure, in rosso il(-1,11%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,95%),(+1,44%),(+0,90%) e(+0,74%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,17%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,13%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,98%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,53%.del FTSE MidCap,(+1,67%) e(+0,55%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,27%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,99%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,33%.scende del 2,23%.Tra i dati02:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,5%; preced. -1,9%)02:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,4%; preced. 0,8%)10:00: Produzione industriale, annuale (preced. 1,4%)10:00: Produzione industriale, mensile (atteso -0,6%; preced. 1,5%)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 4,4%; preced. 4,4%).