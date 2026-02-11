Piazza Affari parte debole in sintonia con i Listini europei

(Teleborsa) - Apertura debole per Milano
insieme alle altre Borse di Eurolandia. Mentre prosegue la stagione delle trimestrali
, l'attenzione degli investitori oggi sarà rivolta in particolare il job report di gennaio degli Stati Uniti
, in arrivo nel primo pomeriggio, dati che la Fed tiene in grande considerazione per valutare le mosse di politica monetaria. Il tasso di disoccupazione
é previsto stabile al 4,4%, mentre i Nonfarm Payrolls
previsti in aumento da 50 a 70 mila unità.
Sempre sul fronte macro
, l'inflazione è tornata a frenare in Cina
, confermando una possibile stagnazione dei consumi e, più in generale, la fase di rallentamento della più grande economia asiatica. Secondo i dati dei National Bureau, l'indice dei prezzi al consumo è cresciuto dello 0,2% su base mensile a gennaio, in linea con il mese precedente, ma al di sotto del consensus (+0,3%).
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%. Lieve aumento dell'oro
, che sale a 5.055,2 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,15%.
Invariato lo spread
, che si posiziona a +60 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,40%. Nello scenario borsistico europeo
sostanzialmente debole Francoforte
, che registra una flessione dello 0,37%, piccolo passo in avanti per Londra
, che mostra un progresso dello 0,22%, e si muove sotto la parità Parigi
, evidenziando un decremento dello 0,41%.
Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB
che sta lasciando sul parterre lo 0,23%; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata sotto la parità a 49.503 punti.
In ribasso il FTSE Italia Mid Cap
(-0,84%); come pure, in rosso il FTSE Italia Star
(-1,11%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Telecom Italia
(+1,95%), Italgas
(+1,44%), A2A
(+0,90%) e Banca Popolare di Sondrio
(+0,74%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Fineco
, che prosegue le contrattazioni a -3,17%. Seduta negativa per Nexi
, che mostra una perdita del 2,13%. Sotto pressione Leonardo
, che accusa un calo dell'1,98%. Scivola Azimut
, con un netto svantaggio dell'1,53%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Danieli
(+1,67%) e Banco Desio
(+0,55%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su BFF Bank
, che prosegue le contrattazioni a -5,27%. In rosso Reply
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,99%. Spicca la prestazione negativa di Moltiply Group
, che scende del 2,33%. Avio
scende del 2,23%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
: Mercoledì 11/02/2026
02:30 Cina
: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,5%; preced. -1,9%)
02:30 Cina
: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,4%; preced. 0,8%)
10:00 Italia
: Produzione industriale, annuale (preced. 1,4%)
10:00 Italia
: Produzione industriale, mensile (atteso -0,6%; preced. 1,5%)
14:30 USA
: Tasso disoccupazione (atteso 4,4%; preced. 4,4%).