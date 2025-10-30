Milano 14:32
42.964 -0,64%
Nasdaq 14:32
25.941 -0,68%
Dow Jones 14:32
47.456 -0,37%
Londra 14:32
9.707 -0,50%
Francoforte 14:32
24.100 -0,10%

Madrid: movimento negativo per Banco Santander
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la banca spagnola, con una flessione del 2,69%.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Banco Santander mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,09%, rispetto a +1,04% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


La tendenza di breve dell'istituto di credito spagnolo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 8,858 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,538. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 9,18.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
