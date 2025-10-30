Madrid: movimento negativo per Banco Santander

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la banca spagnola
, con una flessione del 2,69%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che Banco Santander
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,09%, rispetto a +1,04% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
La tendenza di breve dell'istituto di credito spagnolo
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 8,858 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,538. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 9,18.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)