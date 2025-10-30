Mastercard: utili 3° trimestre superano attese e volumi alti transazioni

Mastercard

(Teleborsa) -ha chiuso il terzo trimestre con, beneficiando dell'aumento della spesa dei consumatori, che ha dato un impulso ai volumi transati con carta.La big statunitense delle carte di credito ha registrato undi dollari, pari aper azione, 6 cents superiore ai 4,32 USD attesi dagli analisti. Ila 8,6 miliardi di dollari e risulta anche questo superiore ai 5,54 miliardi del consensus.I risultati di Mastercard così come quelli della rivale Visa rappresentano un indicatore dello stato di salute dell'economia e, sebbene i risultati appena pubblicati confermano il buono stato di salute dell'economia sino a fine settembre, occorrerà poi vedere quelli del quarto trimestre, che saranno sicuramente impattati dallo shutdown.