Meta: trimestrale oltre le attese, ma pesa una tassa straordinaria da 15,9 miliardi

(Teleborsa) - Meta
ha riportato risultati trimestrali superiori alle attese di Wall Street, ma il titolo è crollato fino al 9% nelle contrattazioni after-hours a causa di un onere fiscale straordinario
da 15,93 miliardi di dollari
. La società ha spiegato che la voce deriva dall’applicazione del "One Big Beautiful Bill Act
" voluto dall’ex presidente Donald Trump, che comporta una perdita contabile non monetaria ma ridurrà in modo significativo le imposte federali effettive nel 2025 e negli anni successivi.
Nel terzo trimestre, i ricavi
sono saliti del 26% a 51,24 miliardi di dollari, contro i 49,41 miliardi stimati, segnando la crescita più sostenuta dal primo trimestre 2024. L’utile per azione rettificato
si è attestato a 7,25 dollari, ben sopra i 6,69 dollari previsti dagli analisti.
Meta prevede ricavi per il quarto trimestre compresi tra 56 e 59 miliardi di dollari, un intervallo che supera il consensus di mercato. Tuttavia, la società ha rivisto al rialzo il limite inferiore delle spese annuali
, ora attese tra 116 e 118 miliardi
, contro la precedente forchetta di 114-118 miliardi. Il CEO Mark Zuckerberg
ha spiegato che la crescita dei costi riflette l’aumento della domanda di potenza di calcolo
necessaria per le iniziative di intelligenza artificiale
e l’espansione delle infrastrutture cloud
. Meta prevede ora spese in conto capitale per il 2025 tra 70 e 72 miliardi, rispetto alla precedente stima di 66-72 miliardi.
La divisione Reality Labs
, dedicata ai visori e ai dispositivi per la realtà virtuale e aumentata, ha registrato una perdita di 4,4 miliardi su vendite per 470 milioni. Le vendite del quarto trimestre dovrebbero calare rispetto all’anno precedente, in assenza di nuovi headset sul mercato.
Nonostante ciò, Meta ha superato le attese sugli utenti
e sulla pubblicità
: 3,54 miliardi di persone utilizzano quotidianamente le sue app, mentre le vendite pubblicitarie hanno raggiunto 50,08 miliardi.
Le azioni Meta restano in crescita di oltre il 45% da inizio anno, sostenute dal forte impegno nell’intelligenza artificiale e dal lancio dei nuovi occhiali smart Ray-Ban Display
, già esauriti.(Foto: Mariia Shalabaieva on Unsplash)