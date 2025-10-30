Meta: trimestrale oltre le attese, ma pesa una tassa straordinaria da 15,9 miliardi

Meta

(Teleborsa) -ha riportato risultati trimestrali superiori alle attese di Wall Street, ma il titolo è crollato fino al 9% nelle contrattazioni after-hours a causa di unda. La società ha spiegato che la voce deriva dall’applicazione del "" voluto dall’ex presidente Donald Trump, che comporta una perdita contabile non monetaria ma ridurrà in modo significativo le imposte federali effettive nel 2025 e negli anni successivi.Nel terzo trimestre, isono saliti del 26% a 51,24 miliardi di dollari, contro i 49,41 miliardi stimati, segnando la crescita più sostenuta dal primo trimestre 2024. Lsi è attestato a 7,25 dollari, ben sopra i 6,69 dollari previsti dagli analisti.Meta prevede ricavi per il quarto trimestre compresi tra 56 e 59 miliardi di dollari, un intervallo che supera il consensus di mercato. Tuttavia, la società ha rivisto al rialzo il limite inferiore delle, ora attese, contro la precedente forchetta di 114-118 miliardi. Il CEOha spiegato che la crescita dei costi riflette l’aumento dellanecessaria per le iniziative die l’espansione delle. Meta prevede ora spese in conto capitale per il 2025 tra 70 e 72 miliardi, rispetto alla precedente stima di 66-72 miliardi.La divisione, dedicata ai visori e ai dispositivi per la realtà virtuale e aumentata, ha registrato una perdita di 4,4 miliardi su vendite per 470 milioni. Le vendite del quarto trimestre dovrebbero calare rispetto all’anno precedente, in assenza di nuovi headset sul mercato.Nonostante ciò, Meta ha superato le attese suglie sulla: 3,54 miliardi di persone utilizzano quotidianamente le sue app, mentre le vendite pubblicitarie hanno raggiunto 50,08 miliardi.Le azioni Meta restano in crescita di oltre il 45% da inizio anno, sostenute dal forte impegno nell’intelligenza artificiale e dal lancio dei nuovi occhiali smart, già esauriti.