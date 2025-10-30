ONTM: “La riforma dei porti è un’occasione decisiva per la transizione verde e digitale"

(Teleborsa) - L’Osservatorio Nazionale Tutela del Mare (ONTM)
accoglie con grande attenzione la nascita di Porti d’Italia
, la nuova società pubblica voluta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
per coordinare investimenti e opere strategiche del sistema portuale nazionale.
Per ONTM, la riforma arriva in un momento cruciale
. La portualità italiana è infatti al centro di una trasformazione epocale che abbraccia la decarbonizzazione, la digitalizzazione e la sicurezza ambientale. Dall’elettrificazione delle banchine ("cold ironing") alla digitalizzazione dei processi logistici e doganali,
fino all’introduzione di carburanti puliti come GNL, metanolo verde, ammoniaca e idrogeno marino, il futuro dei porti passa attraverso un nuovo modo di pensare lo sviluppo sostenibile.
"Siamo davanti a un vero cambio di paradigma", dichiara Roberto Minerdo, Presidente di ONTM
. "I porti italiani non possono più essere solo nodi di traffico, ma hub di innovazione ambientale e tecnologica. La riforma potrà funzionare solo se saprà integrare davvero le nuove sfide della transizione ecologica e digitale
, con una governance capace di unire Stato, territori e imprese in una visione comune del mare".
Secondo l’Osservatorio, Porti d’Italia dovrà diventare il motore di una strategia nazionale per la transizione energetica dei porti,
coordinata con MIT e MASE, capace di promuovere standard uniformi di elettrificazione, la nascita di energy hub portuali per il rifornimento di energia pulita e la piena interoperabilità dei sistemi digitali tra Autorità e operatori. Al tempo stesso, la sostenibilità dovrà essere misurabile e concreta
: indicatori come la carbon footprint, la qualità dell’aria e la gestione dei rifiuti marini dovranno entrare a pieno titolo nella pianificazione e nel finanziamento delle opere.
"Cold ironing e carburanti verdi non sono slogan, ma strumenti concreti per ridurre drasticamente le emissioni nei porti e nelle città costiere", sottolinea Federico Ottavio Pescetto, Direttore Generale di ONTM
. "La digitalizzazione, dal canto suo, è la chiave per rendere efficiente, sicura e tracciabile ogni operazione. Il mare può e deve diventare il laboratorio della transizione ecologica nazionale".
In questo contesto, ONTM rafforza la propria visione strategica nel settore portuale con l’ingresso dell’Avv. Sergio Prete
, già Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto, che assume la delega sulla portualità. Figura di grande esperienza e riconosciuta competenza, Prete curerà i rapporti con le Autorità di Sistema, con il MIT e con le istituzioni nazionali ed europee competenti in materia.
"È il momento di costruire un modello italiano di sostenibilità portuale, capace di unire competitività e tutela", dichiara Sergio Prete. "Il futuro delle infrastrutture marittime passa dall’innovazione e dalle transizioni ecologica, energetica e digitale.
Solo così i nostri porti potranno attrarre investimenti, ridurre l’impatto ambientale e diventare motori di crescita equilibrata per i territori. ONTM è il luogo ideale per dare concretezza a questa visione".
Con questa prospettiva, ONTM ribadisce la propria disponibilità a collaborare con le Istituzioni competenti
per contribuire alla definizione di linee guida nazionali sulla sostenibilità portuale, in sinergia con il Piano del Mare, il Piano Mattei per il Mediterraneo e le strategie europee sull’economia blu.