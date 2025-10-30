ONTM: “La riforma dei porti è un’occasione decisiva per la transizione verde e digitale"

(Teleborsa) - L’accoglie con grande attenzione la, la nuova società pubblica voluta dalper coordinare investimenti e opere strategiche del sistema portuale nazionale.Per ONTM, la. La portualità italiana è infatti al centro di una trasformazione epocale che abbraccia la decarbonizzazione, la digitalizzazione e la sicurezza ambientale.fino all’introduzione di carburanti puliti come GNL, metanolo verde, ammoniaca e idrogeno marino, il futuro dei porti passa attraverso un nuovo modo di pensare lo sviluppo sostenibile."Siamo davanti a un vero cambio di paradigma", dichiara. "I porti italiani non possono più essere solo nodi di traffico, ma hub di innovazione ambientale e tecnologica. La riforma potrà funzionare solo, con una governance capace di unire Stato, territori e imprese in una visione comune del mare".Secondo l’Osservatorio,coordinata con MIT e MASE, capace di promuovere standard uniformi di elettrificazione, la nascita di energy hub portuali per il rifornimento di energia pulita e la piena interoperabilità dei sistemi digitali tra Autorità e operatori. Al tempo stesso,: indicatori come la carbon footprint, la qualità dell’aria e la gestione dei rifiuti marini dovranno entrare a pieno titolo nella pianificazione e nel finanziamento delle opere."Cold ironing e carburanti verdi non sono slogan, ma strumenti concreti per ridurre drasticamente le emissioni nei porti e nelle città costiere", sottolinea. "La digitalizzazione, dal canto suo, è la chiave per rendere efficiente, sicura e tracciabile ogni operazione. Il mare può e deve diventare il laboratorio della transizione ecologica nazionale".In questo contesto,, già Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto, che assume la delega sulla portualità. Figura di grande esperienza e riconosciuta competenza, Prete curerà i rapporti con le Autorità di Sistema, con il MIT e con le istituzioni nazionali ed europee competenti in materia."È il momento di costruire un modello italiano di sostenibilità portuale, capace di unire competitività e tutela", dichiara Sergio Prete. "Il futuro delleSolo così i nostri porti potranno attrarre investimenti, ridurre l’impatto ambientale e diventare motori di crescita equilibrata per i territori. ONTM è il luogo ideale per dare concretezza a questa visione".Con questa prospettiva,per contribuire alla definizione di linee guida nazionali sulla sostenibilità portuale, in sinergia con il Piano del Mare, il Piano Mattei per il Mediterraneo e le strategie europee sull’economia blu.