Wall Street prosegue perlopiù in calo, tiene il Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue perlopiù in calo la seduta di Wall Street, con solo il Dow Jones
che mostra un timido guadagno mettendo a segno un +0,32%, mentre, al contrario, si posiziona sotto la parità l'S&P-500
, che retrocede a 6.865 punti. Variazioni negative per il Nasdaq 100
(-0,74%); sulla stessa linea, sotto la parità l'S&P 100
, che mostra un calo dello 0,58%.
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori finanziario
(+0,87%) e sanitario
(+0,57%). Nel listino, i settori beni di consumo secondari
(-1,57%), telecomunicazioni
(-1,18%) e informatica
(-0,84%) sono tra i più venduti.
Protagonisti i report dei giganti tech, con le trimestrali di Meta
e Alphabet
la Fed e Jerome Powell e l'accordo commerciale sulle terre rare tra Cina
e Stati Uniti dopo l'incontro tra Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping.
Il presidente della Fed, Jerome Powell, dopo l'annuncio di un taglio di 25 punti base ai tassi di interesse
ha dichiarato
che un'altra riduzione dei tassi al direttorio della Federal Reserve del 9 e 10 dicembre "non è scontata".
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Salesforce
(+2,65%), Walt Disney
(+2,59%), JP Morgan
(+1,99%) e 3M
(+1,97%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Boeing
, che prosegue le contrattazioni a -4,55%. Microsoft
scende del 2,92%.
Calo deciso per United Health
, che segna un -2,84%.
Sotto pressione Verizon Communication
, con un forte ribasso del 2,76%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Globalfoundries
(+6,84%), MercadoLibre
(+5,25%), Verisk Analytics
(+3,98%) e Alphabet
(+3,56%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Meta Platforms
, che prosegue le contrattazioni a -10,02%.
Pesante MicroStrategy Incorporated
, che segna una discesa di ben -4,27 punti percentuali.
Soffre Tesla Motors
, che evidenzia una perdita del 3,63%.
Preda dei venditori DoorDash
, con un decremento del 3,41%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici
che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA: Venerdì 31/10/2025
14:45 USA
: PMI Chicago (atteso 42 punti; preced. 40,6 punti) Martedì 04/11/2025
14:30 USA
: Bilancia commerciale Mercoledì 05/11/2025
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale.