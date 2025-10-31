Apple, risultati record: bene Mac, per iPhone punta su Natale

Apple

Utili e fatturato in crescita nel trimestre

Apple vede un primo trimestre molto positivo per l'iPhone

(Teleborsa) -ha chiuso il quarto trimestre fiscale con, mentre dice di attendersi una stagione natalizia molto proficua in termini di vendite, nonostante i numeri sulledel trimestre abbiano. Le azioni della big statunitense degli smartphone, sono comunque balzate del 4% nella sessione after hours del mercato americano, testimoniando che il mercato ha accolto positivamente la trimestrale.Apple ha chiuso il quarto trimestre con un, pressoché raddoppiato rispetto ai 14,74 miliardi di un anno prima., che si confronta con gli 0,97 dollari relativi al quarto trimestre 2024, impattati da un maxi onere fiscale per la chiusura di una vertenza sulle imposte non pagate con l'UE. Al netto di questa componente straordinaria, Apple ha registrato unadell'utile.si sono attestati ad unrispetto ai 94,93 miliardi dello stesso periodo del 2024. Questo dato ha leggermentedi consensus a 102,2 miliardi di dollari.I dazi hanno comportato spese per 1,1 miliardi di dollari durante il trimestre, in linea con le aspettative di Apple, che prevede costi tariffari pari a 1,4 miliardi di dollari nel primo trimestre.Apple dice di prevedere un, grazie al lancio dei nuovi iPhone, e formula attese di crescita per il fatturato del primo trimestre fiscale. Gli analisti avevano previsto in media una crescita del 6%."Prevediamo che il fatturato dell'iPhone crescerà a due cifre anno su anno, il che rappresenterebbe il nostro miglior trimestre di sempre per l'iPhone", ha affermato il Chief Financial Officer Kevan Parekh.L'azienda con sede a Cupertino ha beneficiato di unache si sono confermati il ??segmento Apple in più rapida crescita nell'ultimo trimestre, con un fatturato in aumentodi dollari.sono aumentatidi dollari nel periodo di settembre, avendo beneficiato per sole due settimane del lancio del nuovo iPhone 17, ed hanno leggermente deluso le attese che indicavano vendite per 49,3 miliardi di dollari.Ilè aumentatodi dollari, superando le previsioni degli analisti che indicavano in media un fatturato di 8,6 miliardi di dollari, mentre i ricavi deglirisultano stabili adi dollari e quelli deiin lievissimo calo a circadi dollari.La forza delle vendite del Mac ha contribuito a compensare il, che registra un calo dei ricavi del 3,6% a 14,5 miliardi di dollari, al di sotto dei 16,4 miliardi di dollari previsti dagli analisti.