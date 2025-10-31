Milano
30-ott
43.202
-0,09%
Nasdaq
30-ott
25.735
-1,47%
Dow Jones
30-ott
47.522
-0,23%
Londra
30-ott
9.760
+0,04%
Francoforte
30-ott
24.119
-0,02%
Venerdì 31 Ottobre 2025, ore 03.37
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio positivo per Tokyo, in crescita (dell'1,07%)
Borsa: Avvio positivo per Tokyo, in crescita (dell'1,07%)
Il Nikkei 225 inizia gli scambi a 51.873,87 punti
In breve
,
Finanza
31 ottobre 2025 - 01.32
Spunto rialzista per il principale indice azionario giapponese, in allungo dell'1,07%, dopo aver esordito a 51.873,87.
Condividi
