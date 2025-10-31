Milano 15:56
43.101 -0,23%
Nasdaq 15:56
26.014 +1,08%
Dow Jones 15:56
47.624 +0,21%
Londra 15:56
9.704 -0,57%
Francoforte 15:56
23.977 -0,59%

Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (+0,29%)

Il Dow Jones prende il via a 47.659,96 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (+0,29%)
L'indice dei giganti USA passa di mano con un trascurabile +0,29%, a quota 47.659,96 in apertura.
Condividi
```