Venerdì 31 Ottobre 2025, ore 14.23
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (+0,1% alle 13:00)
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (+0,1% alle 13:00)
Il FTSE MIB si muove sulla parità a 43.244,43 punti
In breve
,
Finanza
31 ottobre 2025 - 13.00
Milano mostra un +0,1% alle 13:00 e continua gli scambi a 43.244,43 punti.
Titoli e Indici
FTSE MIB
+0,29%
