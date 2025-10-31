Chevron: utile trimestrale in calo, ma produzione resta ai massimi

(Teleborsa) - Chevron Corporation ha registrato nel terzo trimestre 2025 undi, pari a 1,82 dollari per azione diluita, in calo rispetto ai 4,5 miliardi (2,48 dollari per azione) dello stesso periodo del 2024. I conti includono unadilegata ai costi di integrazione e liquidazioni derivanti dall’acquisizione di, parzialmente compensata dalla valutazione a fair value delle azioni Hess. Glihanno contribuito positivamente peri. L’utile rettificato è stato di 3,6 miliardi di dollari (1,85 dollari per azione).La compagnia petrolifera ha spiegato che la contrazione degli utili è attribuibile principalmente ai prezzi più bassi dele aidell’operazione Hess, solo in parte compensati da margini più alti nella vendita di prodotti raffinati.Chevron ha comunque sottolineato che lamondiale e statunitense di petrolio equivalente ha toccato nuovi record trimestrali, con un contributo di 495 mila barili equivalenti al giorno (MBOED) derivante dall’integrazione di Hess e ulteriori 227 MBOED di crescita organica, trainati dal bacino del Permian e dai progetti TCO in Kazakistan e nel Golfo del Messico.Nel trimestre Chevron ha restituito, tra 2,6 miliardi di buyback e 3,4 miliardi di dividendi. Il cda ha inoltre approvato undi 1,71 dollari per azione, pagabile il 10 dicembre 2025."I risultati del terzo trimestre riflettono una produzione record, una solida generazione di cassa e un ritorno di cassa superiore e duraturo per gli azionisti", ha dichiarato, presidente e amministratore delegato di Chevron –. La produzione negli Stati Uniti e a livello mondiale ha raggiunto nuovi record aziendali, con un aumento rispettivamente del 27% e del 21% rispetto allo scorso anno. Il solido flusso di cassa operativo è stato mantenuto, mentre il free cash flow rettificato dell'azienda è aumentato di oltre il 50% rispetto all'anno precedente". Wirth ha sottolineato che l'azienda ha restituito 6 miliardi di dollari di liquidità agli azionisti nel trimestre e oltre 78 miliardi di dollari negli ultimi 3 anni."L'sta procedendo bene, sbloccando sinergie tra le nostre attività e posizionando Chevron come azienda energetica leader a livello globale", ha aggiunto Wirth.