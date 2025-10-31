Milano 15:42
Colgate-Palmolive, ricavi in aumento nel 3Q25 ma abbassate previsioni vendite per il FY25

Finanza
(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2025 Colgate-Palmolive ha registrato ricavi pari a 5,13 miliardi di dollari, in aumento del 2,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La crescita organica delle vendite è stata solo dello 0,4%, incluso un impatto negativo dello 0,8% dovuto all’uscita strategica della società dalle vendite di prodotti per animali a marchio privato.

La società ha mantenuto la sua posizione di leadership nell’igiene orale, con una quota di mercato globale del 41,2% nel dentifricio e del 32,4% negli spazzolini manuali dall’inizio dell’anno.

Il margine lordo è diminuito di 190 punti base al 59,4% su base aziendale rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso.

L'utile per azione diluita si è attestato a 0,91 dollari per azione, in aumento dell'1% rispetto al pari periodo 2024.

Il flusso di cassa netto generato dalle operazioni è stato di 2,75 miliardi per i primi nove mesi del 2025.

Nonostante la crescita dei ricavi, per l'intero 2025, Colgate-Palmolive ha abbassato le previsioni di crescita organica delle vendite all’1-2%, rispetto alla precedente previsione del 2-4%, citando il rallentamento della crescita della categoria in molti mercati. La società ha mantenuto le previsioni di crescita dell’utile per azione a una cifra bassa, mentre ha aggiustato le aspettative sul margine lordo affinché siano approssimativamente in linea con il margine dall’inizio dell’anno del 60,1%.
