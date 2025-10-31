Colgate-Palmolive, ricavi in aumento nel 3Q25 ma abbassate previsioni vendite per il FY25

Colgate-Palmolive

(Teleborsa) - Nelha registratopari a 5,13 miliardi di dollari, in aumento del 2,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La crescita organica delle vendite è stata solo dello 0,4%, incluso un impatto negativo dello 0,8% dovuto all’uscita strategica della società dalle vendite di prodotti per animali a marchio privato.La società ha mantenuto la sua, con una quota di mercato globale del 41,2% nel dentifricio e del 32,4% negli spazzolini manuali dall’inizio dell’anno.Ilè diminuito di 190 punti base al 59,4% su base aziendale rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso.L'si è attestato a 0,91 dollari per azione, in aumento dell'1% rispetto al pari periodo 2024.Ilgenerato dalle operazioni è stato di 2,75 miliardi per i primi nove mesi del 2025.Nonostante la crescita dei ricavi, per l'intero, Colgate-Palmolive ha, rispetto alla precedente previsione del 2-4%, citando il rallentamento della crescita della categoria in molti mercati. La società haa una cifra bassa, mentre ha aggiustato le aspettative sul margine lordo affinché siano approssimativamente in linea con il margine dall’inizio dell’anno del 60,1%.