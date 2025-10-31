ELES apre periodo straordinario di esercizio dei warrant dopo OPA annunciate

ELES Semiconductor Equipment

(Teleborsa) -, PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato l’apertura di un periodo straordinario di esercizio dei warrant “ELES 2019–2026”, a seguito della promozione di offerte pubbliche di acquisto (OPA) sulle azioni ordinarie della Società.L’iniziativa si inserisce nel contesto delle. Il periodo straordinario, si legge in una nota, consentirà ai titolari dei warrant di esercitarli e di apportare le azioni di compendio eventualmente ricevute alle offerte in corso.Le date di inizio e fine del periodo straordinario saranno comunicate non appena saranno note le tempistiche ufficiali delle offerte. I warrant potranno essere esercitati nel rapporto di 1 azione di compendio ogni 2 warrant posseduti,, da versare integralmente al momento della richiesta, senza costi aggiuntivi per i sottoscrittori.