ELES apre periodo straordinario di esercizio dei warrant dopo OPA annunciate

(Teleborsa) - ELES Semiconductor Equipment, PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato l’apertura di un periodo straordinario di esercizio dei warrant “ELES 2019–2026”, a seguito della promozione di offerte pubbliche di acquisto (OPA) sulle azioni ordinarie della Società.

L’iniziativa si inserisce nel contesto delle OPA annunciate da Mare Group Engineering e da Xenon AIFM. Il periodo straordinario, si legge in una nota, consentirà ai titolari dei warrant di esercitarli e di apportare le azioni di compendio eventualmente ricevute alle offerte in corso.

Le date di inizio e fine del periodo straordinario saranno comunicate non appena saranno note le tempistiche ufficiali delle offerte. I warrant potranno essere esercitati nel rapporto di 1 azione di compendio ogni 2 warrant posseduti, al prezzo di 2,20 euro per azione, da versare integralmente al momento della richiesta, senza costi aggiuntivi per i sottoscrittori.

(Foto: Scott Graham su Unsplash)
