GT Talent, Fabio Del Corno si dimette dal CdA per "impossibilità" di realizzare il rilancio

GT Talent Group
, società sospesa da Euronext Growth Milan e operante nel settore dell'entertainment sportivo, ha comunicato che il consigliere Fabio Del Corno ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore
con decorrenza immediata. Del Corno, che ha lavorato a lungo a Mediaset, era entrato in CdA lo scorso giugno
.
Del Corno ha motivato la propria decisione, assunta con rammarico, con "l'oggettiva impossibilità di realizzare il progetto di rilancio
della società, finalità che costituiva la vera ragion d'essere del mio mandato e della mia partecipazione al consiglio, pur nel ruolo circoscritto di consigliere indipendente". Il consigliere dimissionario non possiede strumenti finanziari emessi da GT Talent Group.
Lo scorso 21 ottobre
il CdA ha approvato un nuovo piano industriale
il CdA ha approvato un nuovo piano industriale finalizzato al rilancio. Il piano prevede la prosecuzione dell'attività caratteristica - precedentemente svolta attraverso le società controllate Carschoolbox e Scuderia Gentile, entrambe in liquidazione - attraverso una società di nuova costituzione, che opererà avvalendosi dei beni e delle risorse umane che saranno messi a disposizione dalle controllate sulla base di appositi contratti di affitto di azienda. Il rilancio sarà sostenuto dall'intervento di due nuovi investitori, che si sono impegnati a erogare alla società, nei prossimi mesi, un importo complessivo pari a 1,3 milioni di euro.