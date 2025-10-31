ICOP: infondata richiesta di Indépendance AM per aumento del prezzo dell'OPA su Palingeo

(Teleborsa) - ICOP
, società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali, non ravvisa alcun motivo che giustifichi una revisione del corrispettivo
dell'OPA su Palingeo
, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori della geotecnica e della geognostica.
La presa di posizione è arrivata dopo che ieri sera
la società francese Indépendance AM
ha presentato istanza al Panel di Borsa Italiana per un aumento del prezzo dell'offerta pubblica di acquisto.
ICOP ribadisce di aver operato - e di operare - nel pieno rispetto della normativa applicabile
e delle migliori prassi di mercato.
"Per massima trasparenza e correttezza, ICOP chiederà di essere audita dal Panel
di Borsa Italiana al fine di illustrare la fondatezza delle proprie ragioni e fornire ogni chiarimento utile", si legge nella nota.