Intesa, Messina: non vediamo occasioni di M&A quindi capitale in eccesso va agli azionisti

(Teleborsa) - "Abbiamo appena registrato il nostro miglior utile netto di sempre nei primi nove mesi, pari a 7,6 miliardi di euro, di cui 2,3 nel terzo trimestre, con un rapporto CET1 aumentato di oltre 100 punti base. Il Return on Equity è del 20%, mentre l'utile per azione è aumentato del 9%. Questi sono risultati eccellenti, che confermano la nostra posizione di leader
, e siamo sulla buona strada per raggiungere il nostro obiettivo di utile netto per l'intero anno di ben oltre 9 miliardi di euro, considerando anche le elezioni manageriali del quarto trimestre che rafforzeranno la profittabilità futura". Lo ha detto Carlo Messina, CEO
di Intesa Sanpaolo
, nella call con gli analisti che ha seguito la pubblicazione dei risultati
.
"Sia nei primi nove mesi che nel terzo trimestre abbiamo registrato risultati record per commissioni e reddito da assicurazioni
, la qualità degli asset rimane di prim'ordine e le attività finanziarie dei clienti si attestano a oltre 1,4 trilioni di dollari - ha spiegato - Continuiamo a investire in modo significativo in tecnologia, accelerando il ricambio generazionale della nostra forza lavoro. Quest'anno restituiremo 8,3 miliardi di dollari ai nostri azionisti, inclusi i 3,2 miliardi di dollari di acconto sul dividendo che saranno pagati a novembre. Un'ulteriore distribuzione di capitale sarà quantificata con i risultati annuali".
"Ancora una volta, la resilienza del nostro modello di business ben diversificato è stata confermata
, ulteriormente convalidata dallo stress test EBA, in cui Intesa Sanpaolo è risultato nettamente un vincitore - ha fatto notare Messina - Questi risultati eccezionali rafforzano la nostra posizione di leadership in Europa e ciò si riflette anche nell'upgrade di due notch da Fitch, che ha portato Intesa al di sopra dell'Italia, e un upgrade da parte di DBRS".
"Siamo una banca con un ROE sostenibile del 20%, una delle poche in Europa
in grado di coniugare un'elevata redditività con una solidità a lungo termine - ha sottolineato il CEO - Stiamo offrendo uno dei più alti rendimenti nel settore bancario europeo, mantenendo al contempo una solida posizione patrimoniale".
Rispondendo alle domande degli analisti, ha detto che "ovviamente la distribuzione del capitale e l'eccesso di capitale sono correlati al modello di business. Da un lato, abbiamo un fabbisogno di capitale molto limitato e - come emerge dai nuovi dati dello stress test dell'EBA - la nostra resilienza è davvero forte. Quindi il nostro reale eccesso di capitale è davvero significativo rispetto al passato e a tutti gli altri concorrenti
. Allo stesso tempo, la distribuzione del capitale è un aspetto che rivaluteremo nel nuovo piano aziendale".
"Abbiamo prove evidenti di altri attori che stanno lavorando a un payout ratio in contanti molto più elevato di quello che abbiamo in Intesa Sanpaolo - ha aggiunto - Quindi, è qualcosa che stiamo valutando e allo stesso tempo cosa possiamo fare con il capitale in eccesso, non solo l'attuale capitale in eccesso ma anche quello che genereremo nei prossimi anni perchè a un ROE del 20% per definizione creeremo un significativo capitale in eccesso per il futuro. Questo fa parte di ciò che stiamo studiando per il nuovo piano industriale. All'inizio di febbraio, annunceremo una nuova politica sui dividendi
. Ma ovviamente il capitale in eccesso è significativo e non vediamo alcun tipo di opportunità di M&A
quindi, per definizione, il capitale in eccesso è per i nostri azionisti".
Per quanto riguarda le richieste del governo alle banche per la manovra, "ovviamente per quanto riguarda la cifra reale dovremo aspettare fino alla fase finale in Parlamento, ma quello che posso dire è che l'impatto che possiamo avere sia sul net income che sul net equity è totalmente gestibile e il nostro impegno sta includendo anche un potenziale impatto derivante dalla tassazione. Quindi non siamo assolutamente preoccupati per questo tipo di impatto
".
A una domanda sullo scenario M&A in Italia, Messina ha detto non pensa che ci saranno "mosse significative nei prossimi mesi, mentre "nel 2026 vedremo cosa potrà accadere tra i competitori che non hanno completato operazioni nel 2025. In ogni caso, Intesa Sanpaolo non sarà parte di alcun consolidamento nel mercato bancario e assicurativo
".