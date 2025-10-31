LG Electronics, utile operativo in crescita nel terzo trimestre

LG Electronics Inc.

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon unconsolidato di 21,87 trilioni di KRW (circa 14,7 miliardi di euro) e undi 688,9 miliardi di KRW (circa 463 milioni di euro), sostenuto dalle buone performance delle divisioni Home Appliance Solution (HS) e Vehicle Solution (VS).Nonostante le sfide legate ai dazi statunitensi e al rallentamento del mercato dei veicoli elettrici, il gruppo sudcoreano conferma la propria strategia di diversificazione del portafoglio e di crescita qualitativa, puntando su soluzioni B2B, servizi in abbonamento e nuovi modelli direct-to-consumer. Isono saliti del 2% su base annua a 5,9 trilioni di KRW (3,96 miliardi di euro), mentre quelli daihanno registrato un incremento del 31%, raggiungendo(470 milioni di euro).Laha generatoper 6,58 trilioni di KRW (4,42 miliardi di euro) e un utile operativo di 365,9 miliardi (246 milioni di euro), grazie all’espansione dei canali digitali e all’efficienza produttiva. La VS Company ha toccato un record storico con 2,65 trilioni di KRW di ricavi (1,78 miliardi di euro) e 149,6 miliardi di utile operativo (100 milioni di euro), superando per la prima volta il 5% di margine operativo.Laha invece segnato una perdita di 302,6 miliardi di KRW (203 milioni di euro), mentre laha registrato un utile di 132,9 miliardi (89 milioni di euro), spinta dai contratti per sistemi di raffreddamento di data center AI.