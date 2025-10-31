LG Electronics, utile operativo in crescita nel terzo trimestre

(Teleborsa) - LG Electronics Inc.
ha chiuso il terzo trimestre 2025
con un fatturato
consolidato di 21,87 trilioni di KRW (circa 14,7 miliardi di euro) e un utile operativo
di 688,9 miliardi di KRW (circa 463 milioni di euro), sostenuto dalle buone performance delle divisioni Home Appliance Solution (HS) e Vehicle Solution (VS).
Nonostante le sfide legate ai dazi statunitensi e al rallentamento del mercato dei veicoli elettrici, il gruppo sudcoreano conferma la propria strategia di diversificazione del portafoglio e di crescita qualitativa, puntando su soluzioni B2B, servizi in abbonamento e nuovi modelli direct-to-consumer. I ricavi B2B
sono saliti del 2% su base annua a 5,9 trilioni di KRW (3,96 miliardi di euro), mentre quelli dai servizi di abbonamento per elettrodomestici
hanno registrato un incremento del 31%, raggiungendo 700 miliardi di KRW
(470 milioni di euro).
La divisione HS
ha generato ricavi
per 6,58 trilioni di KRW (4,42 miliardi di euro) e un utile operativo di 365,9 miliardi (246 milioni di euro), grazie all’espansione dei canali digitali e all’efficienza produttiva. La VS Company ha toccato un record storico con 2,65 trilioni di KRW di ricavi (1,78 miliardi di euro) e 149,6 miliardi di utile operativo (100 milioni di euro), superando per la prima volta il 5% di margine operativo.
La Media Entertainment Solution
ha invece segnato una perdita di 302,6 miliardi di KRW (203 milioni di euro), mentre la Eco Solution
ha registrato un utile di 132,9 miliardi (89 milioni di euro), spinta dai contratti per sistemi di raffreddamento di data center AI.