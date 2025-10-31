MAIRE fissa al 4% il tasso delle obbligazioni sostenibili da 200 milioni

(Teleborsa) - MAIRE, con riferimento al prestito obbligazionario
, a tasso fisso, per un ammontare minimo di Euro 200 milioni, rende noto che il tasso di interesse delle obbligazioni non convertibili “Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes Due 2030” sarà del 4,00% annuo lordo, riconosciuto con periodicità semestrale
.
Tenuto conto del Tasso di Interesse e del prezzo di emissione del 100% del valore nominale, il rendimento lordo atteso all’emissione delle Obbligazioni sarà pari al 4,00% annuo. In aggiunta, è previsto un incremento massimo del Tasso di Interesse dello 0,50% in caso di mancato raggiungimento, al 31 dicembre 2028, di specifici target di decarbonizzazione.
Il Prestito Obbligazionario avrà durata di 5 anni
e prevederà la facoltà di rimborso anticipato volontario a partire dall’inizio del terzo anno.
La società ricorda che è previsto che l’offerta al pubblico delle Obbligazioni, rivolta a investitori istituzionali europei e retail in Italia
, abbia inizio il 4 novembre 2025
alle ore 09:00 (CET) e si concluda il 10 novembre 2025 alle ore 17:30 (CET), salvo modifica, proroga o chiusura anticipata disposte dalla società e dai joint bookrunner (Banca Akros S.p.A. - Gruppo Banco BPM, Equita SIM S.p.A. e PKF Attest Capital Markets SV. S.A.).
Nell’ambito dell’offerta, Equita SIM S.p.A. agirà quale placement agent e operatore incaricato di esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT.
Il taglio minimo sottoscrivibile, ricorda la nota, è pari ad 1.000 euro e MAIRE non addebiterà costi una tantum o altri costi ricorrenti agli investitori.