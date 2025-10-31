Milano 13:35
43.332 +0,30%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 13:35
9.739 -0,22%
Francoforte 13:35
24.048 -0,29%

Milano tiene in un'Europa debole

(Teleborsa) - Si mantiene in posizione Piazza Affari, mentre si muovono in calo le principali Borse europee, all'indomani della decisione della BCE, peraltro attesa, di lasciare invariati i tassi di interesse. Intanto, oggi, l'Eurostat ha stimato un rallentamento dell'inflazione dell'Eurozona, nel mese di ottobre.

Poco mosso l'euro / dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,156. Seduta in frazionale ribasso per l'oro che lascia, per ora, sul parterre lo 0,46%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,30%.

Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +82 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,40%.

Tra gli indici di Eurolandia contrazione moderata per Francoforte che soffre un calo dello 0,27%; sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,34%. Andamento cauto per Parigi che mostra una performance pari a -0,2%. A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 43.268 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 45.891 punti, sui livelli della vigilia.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Interpump (+5,65%), Ferrari (+2,28%), Prysmian (+1,82%) e Leonardo (+1,35%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Intesa Sanpaolo, che continua la seduta con -2,28%.

Deludente Unipol, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca Brunello Cucinelli, che mostra un piccolo decremento dello 0,54%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Tamburi (+3,38%), Avio (+3,11%), Carel Industries (+2,44%) e doValue (+2,32%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ferragamo, che prosegue le contrattazioni a -2,57%.

IREN scende del 2,11%.

Calo deciso per Maire, che segna un -1,57%.
