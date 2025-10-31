Milano tiene in un'Europa debole

(Teleborsa) - Si mantiene in posizione Piazza Affari
, mentre si muovono in calo le principali Borse europee, all'indomani della decisione della BCE, peraltro attesa, di lasciare invariati i tassi di interesse. Intanto, oggi, l'Eurostat ha stimato un rallentamento dell'inflazione dell'Eurozona, nel mese di ottobre.
Poco mosso l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,156. Seduta in frazionale ribasso per l'oro
che lascia, per ora, sul parterre lo 0,46%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,30%.
Lo Spread
tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +82 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,40%. Tra gli indici di Eurolandia
contrazione moderata per Francoforte
che soffre un calo dello 0,27%; sottotono Londra
che mostra una limatura dello 0,34%. Andamento cauto per Parigi
che mostra una performance pari a -0,2%. A Milano, il FTSE MIB
è sostanzialmente stabile e si posiziona su 43.268 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share
, che continua la seduta a 45.891 punti, sui livelli della vigilia. In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Interpump
(+5,65%), Ferrari
(+2,28%), Prysmian
(+1,82%) e Leonardo
(+1,35%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Intesa Sanpaolo
, che continua la seduta con -2,28%.
Deludente Unipol
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Brunello Cucinelli
, che mostra un piccolo decremento dello 0,54%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Tamburi
(+3,38%), Avio
(+3,11%), Carel Industries
(+2,44%) e doValue
(+2,32%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ferragamo
, che prosegue le contrattazioni a -2,57%. IREN
scende del 2,11%.
Calo deciso per Maire
, che segna un -1,57%.