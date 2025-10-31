Milano tiene in un'Europa debole

euro / dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre si muovono in calo le principali Borse europee, all'indomani della decisione della BCE, peraltro attesa, di lasciare invariati i tassi di interesse. Intanto, oggi, l'Eurostat ha stimato un rallentamento dell'inflazione dell'Eurozona, nel mese di ottobre.Poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,156. Seduta in frazionale ribasso per l'che lascia, per ora, sul parterre lo 0,46%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,30%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +82 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,40%.contrazione moderata perche soffre un calo dello 0,27%; sottotonoche mostra una limatura dello 0,34%. Andamento cauto perche mostra una performance pari a -0,2%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 43.268 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 45.891 punti, sui livelli della vigilia.di Milano, troviamo(+5,65%),(+2,28%),(+1,82%) e(+1,35%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,28%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,54%.Tra i(+3,38%),(+3,11%),(+2,44%) e(+2,32%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,57%.scende del 2,11%.Calo deciso per, che segna un -1,57%.