Prevalgono le vendite a New York

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street
, con il Dow Jones
che lascia sul parterre lo 0,23%; sulla stessa linea, l'S&P-500
ha perso lo 0,99%, terminando la seduta a 6.822 punti. Negativo il Nasdaq 100
(-1,47%); come pure, variazioni negative per l'S&P 100
(-1,19%).
Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti beni di consumo secondari
(-2,56%), telecomunicazioni
(-2,14%) e informatica
(-1,41%).
Il sentiment ha risentito delle preoccupazioni sulla spesa per l’intelligenza artificiale
. Intanto prosegue la stagione delle trimestrali
a stelle e strisce con i buoni conti di Amazon
e Apple
.
Sullo sfondo la Federal Reserve
che mercoledì ha tagliato come previsto il costo del denaro, lasciando tra gli investitori i dubbi sulle prossime mosse. Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Cisco Systems
(+2,21%), Salesforce
(+2,06%), Walt Disney
(+1,45%) e Johnson & Johnson
(+1,32%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Boeing
, che ha chiuso a -6,27%.
Sotto pressione Amazon
, con un forte ribasso del 3,25%.
Soffre Verizon Communication
, che evidenzia una perdita del 3,11%.
Preda dei venditori United Health
, con un decremento del 2,96%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Globalfoundries
(+4,98%), Verisk Analytics
(+4,62%), MercadoLibre
(+2,87%) e Alphabet
(+2,52%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Meta Platforms
, che ha archiviato la seduta a -11,33%.
Lettera su MicroStrategy Incorporated
, che registra un importante calo del 7,55%.
Scende Constellation Energy
, con un ribasso del 4,72%.
Crolla Tesla Motors
, con una flessione del 4,64%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti dei mercati statunitensi: Venerdì 31/10/2025
14:45 USA
: PMI Chicago (atteso 42,3 punti; preced. 40,6 punti) Martedì 04/11/2025
14:30 USA
: Bilancia commerciale Mercoledì 05/11/2025
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale.