Milano 30-ott
43.202 0,00%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 30-ott
9.760 0,00%
Francoforte 30-ott
24.119 0,00%

Prevalgono le vendite a New York

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,23%; sulla stessa linea, l'S&P-500 ha perso lo 0,99%, terminando la seduta a 6.822 punti. Negativo il Nasdaq 100 (-1,47%); come pure, variazioni negative per l'S&P 100 (-1,19%).

Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti beni di consumo secondari (-2,56%), telecomunicazioni (-2,14%) e informatica (-1,41%).

Il sentiment ha risentito delle preoccupazioni sulla spesa per l’intelligenza artificiale. Intanto prosegue la stagione delle trimestrali a stelle e strisce con i buoni conti di Amazon e Apple.

Sullo sfondo la Federal Reserve che mercoledì ha tagliato come previsto il costo del denaro, lasciando tra gli investitori i dubbi sulle prossime mosse.
Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Cisco Systems (+2,21%), Salesforce (+2,06%), Walt Disney (+1,45%) e Johnson & Johnson (+1,32%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Boeing, che ha chiuso a -6,27%.

Sotto pressione Amazon, con un forte ribasso del 3,25%.

Soffre Verizon Communication, che evidenzia una perdita del 3,11%.

Preda dei venditori United Health, con un decremento del 2,96%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Globalfoundries (+4,98%), Verisk Analytics (+4,62%), MercadoLibre (+2,87%) e Alphabet (+2,52%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Meta Platforms, che ha archiviato la seduta a -11,33%.

Lettera su MicroStrategy Incorporated, che registra un importante calo del 7,55%.

Scende Constellation Energy, con un ribasso del 4,72%.

Crolla Tesla Motors, con una flessione del 4,64%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:

Venerdì 31/10/2025
14:45 USA: PMI Chicago (atteso 42,3 punti; preced. 40,6 punti)

Martedì 04/11/2025
14:30 USA: Bilancia commerciale

Mercoledì 05/11/2025
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale.
