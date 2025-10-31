Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche lascia sul parterre lo 0,23%; sulla stessa linea, l'ha perso lo 0,99%, terminando la seduta a 6.822 punti. Negativo il(-1,47%); come pure, variazioni negative per l'(-1,19%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-2,56%),(-2,14%) e(-1,41%).Il sentiment ha risentito delle preoccupazioni sulla. Intanto prosegue laa stelle e strisce con i buoni conti diSullo sfondo lache mercoledì ha tagliato come previsto il costo del denaro, lasciando tra gli investitori i dubbi sulle prossime mosse.del Dow Jones,(+2,21%),(+2,06%),(+1,45%) e(+1,32%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,27%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,25%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,11%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,96%.(+4,98%),(+4,62%),(+2,87%) e(+2,52%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -11,33%.Lettera su, che registra un importante calo del 7,55%.Scende, con un ribasso del 4,72%.Crolla, con una flessione del 4,64%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:45: PMI Chicago (atteso 42,3 punti; preced. 40,6 punti)14:30: Bilancia commerciale16:30: Scorte petrolio, settimanale.