Trasporto merci: nell’Unione europea il 78% viaggia su gomma

L'Italia è al di sopra della media per quanto riguarda il primo, con. In entrambi i casi, quest'ultimo è in calo: inGuardando l'andamento degli ultimi 20 anni, la quota percentuale di trasporto merci su ferrovia è aumentata fino al 2016 (picco del 14,7%) per poi scendere al livello degli ultimi anni. Questo quanto elaborato da Connact su dati Eurostat,presentati durante l'eventoche si è svolto a Roma.L'evento. L'iniziativa è stata organizzata da, la piattaforma di eventi che favorisce il confronto tra soggetti privati e istituzioni attraverso momenti di incontro e networking, in collaborazione con il Parlamento europeo in Italia. Un momento di confronto tra: dall'ammodernamento infrastrutturale a quello dei mezzi di trasporto, dalla realizzazione di un sistema efficiente e sostenibile per lo spostamento di merci e persone fino al focus sui trasporti aerei e marittimi che hanno un ruolo determinante in un sistema integrato e multimodale per la mobilità di merci e persone al fine di garantire efficienza e consentire di rispondere agli obiettivi di sostenibilità ambientale. Questi i temi dell’incontro su cui sono intervenuti, tra gli altri, Fabio Pressi, ceo di A2A E-mobility; Raffaele Latrofa, CommissarioStraordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale; Massimiliano Calamea, Head of EU & International Public Affairs di Autostrade per l'Italia; Maria Cristina Scarfia, Responsabile Affari europei di Confetra; Davide Cucino, Vice Presidente Senior per gli Affari UE e NATO di Fincantieri; Marco Mannocchi, Responsabile Relazioni Esterne e Sostenibilità di IP Gruppo api e Aimone di Savoia Aosta, SVP Affari istituzionali e regolatori di Pirelli.In Europa il trend complessivo del trasporto merci su ferro è negativo. Questo nonostante, sia di raddoppiare entro il 2050 la quota percentuale del trasporto merci su ferrovia rispetto al 2015. In particolare, la parte occidentale dell’Europa nel 2023 risulta quella meno sviluppata in fatto di trasporto merci ferroviario, con la Spagna al 4,2%, la Francia al 9,2% e l’Italia poco meglio, con il 12%. Il Portogallo appena sopra con il 14,1% di quota di trasporto merci ferroviario,il Belgio 11,7% e i Paesi Bassi 6,4%. Male la Grecia con 1,1%. Diversa è invece la situazione per l'altra metà dell’Europa, a cominciare dallaGermania, con una quota che è al 20,6%. Al di sopra della media UE praticamente tutta l’Europa orientale: Austria al 29,3%, Slovenia al 30,2%, Croazia al 22,7%, Slovacchia al 30,4%, Ungheria al 25,2%, Polonia al 24,1% e Romania al 24%. Sfiora il 40% la Lituania e si colloca addirittura sopra con il 44% la Lettonia. Alti anche i livelli nell'Europa del Nord, conFinlandia e Svezia rispettivamente al 22% e al 29,7%.. Diversa è invece la situazione per ilIn linea con la media europea l’Austria, mentre la Germania, il Belgio e tutta l’Europa dell’est mostrano percentuali di qualche punto sotto la media. Molto sotto la media UE Paesi Bassi (52,8%), Lettonia (56%) e Romania (53,7%).Durante l’evento è stata presentata ancheSecondo i dati, inL’Italia, però, resta indietro rispetto ai principali Paesi UE: la quota di mercato delle auto elettriche nel nostro Paese, infatti, è del 5,9% contro una quota del 16,1% dell’Unione europea. Francia e Germania si aggirano intorno al 18%, mentre sale in Belgio con il 33,4% e nei Paesi Bassi con il 34,7%. Anche il dato della Spagna (8,4%) è superiore a quello italiano. L’infrastruttura di ricarica gioca un ruolo fondamentale in questo mercato:"La transizione ecologica è una sfida globale e la mobilità elettrica è una leva capace di dare un contributo concreto al processo di decarbonizzazione - commenta. "In Italia stiamo assistendo a una crescita costante delle infrastrutture di ricarica, con incrementi annuali che testimoniano un forte impegno di istituzioni e operatori del settore. A2A E-Mobility sta continuando a investire in un modello integrato che combina due direttrici di sviluppo:, infrastrutture di ricarica a bassa potenza pensate per una diffusione capillare in ambito urbano e per rispondere alle esigenze di chi non dispone di un punto di ricarica domestico;collocati in corrispondenza di snodi stradali e nelle aree ad alta percorrenza. Si tratta di un modello che accompagna la trasformazione della mobilità, capace di soddisfare le diverse esigenze degli automobilisti elettrici"."Al porto di Civitavecchia siamo in un momento nodale per la sostenibilità. Ci sono progetti in cantiere per 80 milioni di euro per il Cold Ironing e siamo primi in Italia per l'esperienza sull'idrogeno, come prima Hydrogen valley portuale, con la prospettiva di andare a produrre 200 tonnellate annue di idrogeno verde che potrebbero fare del nostro hub un luogo di distribuzione dell'idrogeno anche come carburante per le navi. Alle istituzioni chiediamo di creare le condizioni per non farci rimanere un modello isolato" ha detto"Oggi il 90 per cento dei passeggeri, l’84% delle merci viaggia su strada, e l’80 per cento degli addetti alla manifattura si trova a meno di 20 km da un casello" sottolinea. "Sono numeri che nei prossimi decenni si ridurranno marginalmente, il settore continuerà a giocare un ruolo fondamentale per le competitività economica e sta assumendo anche quello di abilitatore della decarbonizzazione e digitalizzazione"."ll settore della logistica non è contro la decarbonizzazione, è contro un approccio ideologico che cala target irrealistici dall'alto" ha detto. "Con la Corporate Green Fleet Initiative la Commissione prevede quote di acquisto obbligatorie di camion elettrici che costano circa 400.000 euro, con incentivi che vanno intorno al 10%, quindi 40.000 euro. A questi si aggiungono più o meno 120.000 euro a carico delle aziende per gli allacci, i sistemi di sicurezza, oltre ovviamente al rincaro delle bollette. Da parte nostrastiamo raccogliendo con la nostra associazione europea e con IRU (Unione Internazionale trasporti su Strada) le firme contro questa proposta e qualora la Commissione dovesse continuare a non ascoltare le voci del settore, ma anche dei tecnici che sostengono quanto sia irrealistica l'opzione solo elettrico per i camion, auspichiamo che il governo italiano e i parlamentari chiedano deroghe o incentivi potenti per il settore se non, addirittura, lo stralcio"."Il settore marittimo hache, da una parte, permetta a player come Fincantieri e al loro indotto di attuare una nuova politica industriale e, al tempo stesso, sottolinei la necessità di dedicare risorse e sforzi a nuovi ambiti come quello della dimensione subacquea" ha detto"La mobilità sostenibile non può che passare da una pluralità di tecnologie, tra cui elettrico, idrogeno e biocarburanti, su cui IP Gruppo api è impegnata da tempo - dice- Il settore oil and gas rimane un fattore abilitante per garantire che la transizione energetica sia compatibile con sicurezza delle forniture e sostenibilità economica".ha dichiarato: "Per accelerare la transizione verso un’industria europea sempre più sostenibile e competitiva, è fondamentale individuare obiettivi realizzabili nell’ambito di un quadro normativo ben definito e non frammentato, con tempi di attuazione chiari e prevedibili per consentire alle imprese di pianificare gli investimenti e di implementare i regolamenti. In tal senso, Pirelli auspica un dialogo costante tra istituzioni e industria, affinché le imprese possano contribuire concretamente alla realizzazione di un piano europeo che porti a una maggiore efficienza operativa e a progressi in termini di sostenibilità, innovazione e competitività".I promotori dell’iniziativa sono A2A, Autorità di sistema portuale per il Tirreno centro settentrionale, Autostrade per l’Italia, Confetra, Fincantieri, IP Gruppo api, Pirelli.