UE, Urso incontra Šefcovic: "Creare condizioni per attrarre nuovi investimenti”

(Teleborsa) -la difesa delle imprese europee dalla concorrenza sleale, le misure per proteggere i settori strategici come automotive, siderurgia e moda e la necessità di limitare l’esportazione di rottame ferroso: questi i principali temi al centro dell’incontro tra il Ministro delle Imprese e del Made in Italy,Durante il confrontosi legge nella nota del Mimit - hanno concordato sull’importanza di rafforzare la competitività industriale europea per rispondere ai mutati scenari geopolitici e costruire un’autonomia strategica nelle filiere cruciali - dalle materie prime ai microchip - così da ridurre la dipendenza da Paesi terzi e tutelare lo sviluppo del continente.le condizioni per attrarre nuovi investimenti e rendere più sostenibili le regole del Green Deal, che oggi rischiano di penalizzare la nostra industria, primo fra tutti il settore auto. Senza un cambio di passo, c’è il pericolo concreto che le imprese europee scelgano di delocalizzare altrove, con gravi conseguenze per l’occupazione e la competitività del continente", ha dichiarato il Ministro.Urso ha sottolineato come “i dati sull’export di settembre confermano la forza del Made in Italy” e la correttezza della linea sostenuta dall’Italia, secondo cui i dazi, seppur onerosi, potevano trasformarsi in un’opportunità. “Ora la priorità è evitare che la sovrapproduzione dei Paesi colpiti da dazi più alti inondi il mercato europeo, penalizzando le nostre imprese, a partire da quelle della moda esposte ai rischi legati all’ultra-fast fashion”, ha aggiunto.Urso ha espresso apprezzamento per la misura di salvaguardia proposta dalla Commissione, “in linea con il non paper promosso con la Francia”, ribadendo la necessità di “riconoscere al più presto il rottame ferroso come materia prima strategica, limitandone l’export per salvaguardare la produzione europea di acciaio green”.L’incontro odierno con Šefcovic segue la serie di bilaterali che il Ministro Urso ha tenuto nelle ultime ore a Bruxelles con i Commissari europei competenti per i principali dossier su industria e nuove tecnologie.Al centro dei colloqui, le priorità della politica commerciale e della sicurezza economica dell’Unione Europea.Particolare attenzione - spiega la nota diffusa a margine dell'incontro - è stata riservata all’attuazione della dichiarazione congiunta UE-USA del 21 agosto scorso, a partire dalle prospettive di un allargamento dei settori esenti da dazi e della conclusione di un’intesa in tema di acciaio e alluminio.Con riferimento all’accordo Ue-Mercosur, il Presidente Meloni