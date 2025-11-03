Milano 15:56
43.215 +0,09%
Nasdaq 15:56
26.008 +0,58%
Dow Jones 15:56
47.381 -0,38%
Londra 15:56
9.706 -0,11%
Francoforte 15:56
24.146 +0,78%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 2/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre

La giornata del 2 novembre chiude piatta per il cross Euro contro la valuta britannica, che riporta un +0,05%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 0,8806, con il supporto più immediato individuato in area 0,8765. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,875.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
