Analisi Tecnica: indice MDAX del 31/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 31 ottobre

Frazionale ribasso per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,44%.

Lo status tecnico dell'indice MDAX mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 29.589,8, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 30.075,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 29.428,1.


