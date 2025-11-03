Milano 16:00
43.194 +0,04%
Nasdaq 16:00
26.004 +0,56%
Dow Jones 16:00
47.385 -0,37%
Londra 16:00
9.707 -0,11%
Francoforte 16:00
24.141 +0,76%

Appuntamenti macroeconomici: settimana del 3 novembre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 3 novembre 2025
(Teleborsa) -
Lunedì 03/11/2025
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 50 punti; preced. 49,8 punti)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 52,2 punti; preced. 52 punti)
16:00 USA: ISM manifatturiero (atteso 49,2 punti; preced. 49,1 punti)

Martedì 04/11/2025
01:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 48,3 punti; preced. 48,5 punti)
09:00 Spagna: Disoccupazione (atteso 5,2K unità; preced. -4,8K unità)

Mercoledì 05/11/2025
08:00 Germania: Ordini industria, mensile (atteso 0,8%; preced. -0,8%)
08:45 Francia: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,7%)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 52,2 punti; preced. 51,2 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 52,6 punti; preced. 51,3 punti)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,1%)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,5%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,3%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (preced. -0,6%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 7,1%)
14:15 USA: Occupati ADP (atteso 28K unità; preced. -32K unità)
15:45 USA: PMI composito (atteso 54,8 punti; preced. 53,9 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 55,2 punti; preced. 54,2 punti)
16:00 USA: ISM non manifatturiero (atteso 51 punti; preced. 50 punti)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -6,86 Mln barili)

Giovedì 06/11/2025
08:00 Germania: Produzione industriale, mensile (atteso 2,9%; preced. -4,3%)
08:45 Francia: Occupazione, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
09:00 Spagna: Produzione industriale, annuale (preced. 3,4%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1%; preced. 1%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
13:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 54,06K unità)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 74 Mld piedi cubi)

Venerdì 07/11/2025
00:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (preced. 0,6%)
08:00 Germania: Bilancia commerciale (atteso 17 Mld Euro; preced. 17,2 Mld Euro)
08:45 Francia: Bilancia commerciale (atteso -5,2 Mld Euro; preced. -5,5 Mld Euro)
08:45 Francia: Partite correnti (preced. 1,5 Mld Euro)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 54 punti; preced. 53,6 punti)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
Condividi
```