Appuntamenti macroeconomici: settimana del 3 novembre 2025

(Teleborsa) - Lunedì 03/11/2025
10:00 Unione Europea
: PMI manifatturiero (atteso 50 punti; preced. 49,8 punti)
15:45 USA
: PMI manifatturiero (atteso 52,2 punti; preced. 52 punti)
16:00 USA
: ISM manifatturiero (atteso 49,2 punti; preced. 49,1 punti) Martedì 04/11/2025
01:30 Giappone
: PMI manifatturiero (atteso 48,3 punti; preced. 48,5 punti)
09:00 Spagna
: Disoccupazione (atteso 5,2K unità; preced. -4,8K unità) Mercoledì 05/11/2025
08:00 Germania
: Ordini industria, mensile (atteso 0,8%; preced. -0,8%)
08:45 Francia
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,7%)
10:00 Unione Europea
: PMI composito (atteso 52,2 punti; preced. 51,2 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI servizi (atteso 52,6 punti; preced. 51,3 punti)
10:00 Italia
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,1%)
10:00 Italia
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,5%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,3%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi produzione, annuale (preced. -0,6%)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. 7,1%)
14:15 USA
: Occupati ADP (atteso 28K unità; preced. -32K unità)
15:45 USA
: PMI composito (atteso 54,8 punti; preced. 53,9 punti)
15:45 USA
: PMI servizi (atteso 55,2 punti; preced. 54,2 punti)
16:00 USA
: ISM non manifatturiero (atteso 51 punti; preced. 50 punti)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. -6,86 Mln barili) Giovedì 06/11/2025
08:00 Germania
: Produzione industriale, mensile (atteso 2,9%; preced. -4,3%)
08:45 Francia
: Occupazione, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
09:00 Spagna
: Produzione industriale, annuale (preced. 3,4%)
11:00 Unione Europea
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1%; preced. 1%)
11:00 Unione Europea
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
13:30 USA
: Challenger licenziamenti (preced. 54,06K unità)
16:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 74 Mld piedi cubi) Venerdì 07/11/2025
00:30 Giappone
: Spese reali famiglie, mensile (preced. 0,6%)
08:00 Germania
: Bilancia commerciale (atteso 17 Mld Euro; preced. 17,2 Mld Euro)
08:45 Francia
: Bilancia commerciale (atteso -5,2 Mld Euro; preced. -5,5 Mld Euro)
08:45 Francia
: Partite correnti (preced. 1,5 Mld Euro)
16:00 USA
16:00 USA
: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 54 punti; preced. 53,6 punti)