Banca Profilo, dimissioni amministratore non esecutivo e indipendente

Banca Profilo

(Teleborsa) -di, ha rassegnato ledalla carica di amministratore della Banca e, conseguentemente, dai predetti Comitati, per impegni lavorativi che non le consentono di dedicare il tempo necessario a svolgere adeguatamente il proprio ruolo di consigliere.Le dimissioni sono da intendersi altresì anche dal Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità e Comitato Remunerazioni, di cui era membro.Il Cda "provvederà quindi a effettuare le opportune valutazioni al fine di procedere, ai sensi delle disposizioni di legge e di statuto, alla sostituzione mediante cooptazione dell’amministratore dimissionario", si legge in una nota della società.Sulla base delle informazioni a disposizione della Banca, ad oggi, Santarelli non risulta detenere azioni della Banca.