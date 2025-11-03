Banca Profilo, dimissioni amministratore non esecutivo e indipendente

(Teleborsa) - Paola Santarelli
, amministratore non esecutivo e indipendente
di Banca Profilo
, ha rassegnato le dimissioni
dalla carica di amministratore della Banca e, conseguentemente, dai predetti Comitati, per impegni lavorativi che non le consentono di dedicare il tempo necessario a svolgere adeguatamente il proprio ruolo di consigliere.
Le dimissioni sono da intendersi altresì anche dal Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità e Comitato Remunerazioni, di cui era membro.
Il Cda "provvederà quindi a effettuare le opportune valutazioni al fine di procedere, ai sensi delle disposizioni di legge e di statuto, alla sostituzione mediante cooptazione dell’amministratore dimissionario", si legge in una nota della società.
Sulla base delle informazioni a disposizione della Banca, ad oggi, Santarelli non risulta detenere azioni della Banca.