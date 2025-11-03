Milano 31-ott
43.175 0,00%
Nasdaq 31-ott
25.858 +0,48%
Dow Jones 31-ott
47.563 +0,09%
Londra 31-ott
9.717 -0,44%
Francoforte 31-ott
23.958 0,00%

Banca Profilo, dimissioni amministratore non esecutivo e indipendente

Banche, Finanza
Banca Profilo, dimissioni amministratore non esecutivo e indipendente
(Teleborsa) - Paola Santarelli, amministratore non esecutivo e indipendente di Banca Profilo, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore della Banca e, conseguentemente, dai predetti Comitati, per impegni lavorativi che non le consentono di dedicare il tempo necessario a svolgere adeguatamente il proprio ruolo di consigliere.

Le dimissioni sono da intendersi altresì anche dal Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità e Comitato Remunerazioni, di cui era membro.

Il Cda "provvederà quindi a effettuare le opportune valutazioni al fine di procedere, ai sensi delle disposizioni di legge e di statuto, alla sostituzione mediante cooptazione dell’amministratore dimissionario", si legge in una nota della società.

Sulla base delle informazioni a disposizione della Banca, ad oggi, Santarelli non risulta detenere azioni della Banca.
Condividi
```