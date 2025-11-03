Banche, Scope Ratings: agli istituti tedeschi necessari utili forti per assorbire il costo del rischio

(Teleborsa) - Le principali banche tedesche
si preparano ad affrontare il 2026 con una performance operativa robusta
, indispensabile per assorbire un costo del rischio
ancora elevato e per gestire le persistenti preoccupazioni sulla qualità degli attivi
. È quanto emerge dal report di Scope Ratings
, "German Banks Outlook 2026: servono utili solidi per compensare il costo del rischio e le preoccupazioni relative alla qualità degli attivi".
Secondo l’agenzia di rating europea, gli istituti di maggiori dimensioni manterranno utili stabili
tra la fine del 2025 e il 2026, sostenuti da un reddito netto da interessi stabile
e da una buona crescita delle commissioni
. La gestione dei costi
rimane sotto controllo, con un progressivo allineamento ai target interni e ai livelli medi europei, sebbene il cost-to-income ratio delle banche tedesche resti strutturalmente più alto rispetto ad altri mercati.
Le prospettive di redditività
sono incoraggianti: Scope stima che il rendimento aggregato degli attivi ponderati per il rischio (RoRWA
) salirà al 2,2% nel 2025, dal 1,7% del 2024. Anche tenendo conto della riduzione del denominatore legata all’entrata in vigore del CRR II
I a inizio 2025, il RoRWA si manterrebbe attorno al 2,1%. Parallelamente, gli spread creditizi
restano ampi e i volumi di prestiti mostrano segnali di ripresa, seppur da livelli ancora modesti.
Tuttavia, il contesto macroeconomico
e geopolitico
resta fonte di incertezza
. Il costo del rischio rimane relativamente alto, riflettendo le tensioni nel commercio globale
e i rischi connessi alla politica economica statunitense
. I dati mostrano un incremento delle esposizioni IFRS Stage 3
, salite dall’1,3% nel primo trimestre 2023 all’1,9% nel secondo trimestre 2025, e di quelle Stage 2
, aumentate al 15,4% dal 9,6% nello stesso periodo. Il peggioramento riguarda in particolare i settori manifatturiero
, immobiliare
e del commercio
all’ingrosso e al dettaglio, che restano i più vulnerabili.
Nonostante ciò, Scope sottolinea che la qualità complessiva degli attivi retail rimane solida, mentre si intravede una graduale ripresa del settore immobiliare commerciale
(CRE), fattore che potrebbe stabilizzare la redditività nel medio termine.
Sul fronte strutturale
, secondo Scope Ratings le riforme
in corso nei sistemi bancari di risparmio e cooperativi stanno rafforzando la coesione e migliorando la governance
. L’introduzione dei contributi al fondo di sostegno aggiuntivo basato sul rischio all’interno del sistema di protezione istituzionale (IPS) delle casse di risparmio peserà moderatamente sui margini, ma favorirà modelli di business più prudenti, considerati positivi dal punto di vista creditizio.