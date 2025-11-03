Banche, Scope Ratings: agli istituti tedeschi necessari utili forti per assorbire il costo del rischio

(Teleborsa) - Le principalisi preparano ad affrontare il 2026 con una, indispensabile per assorbire unancora elevato e per gestire le persistenti preoccupazioni sulla. È quanto emerge dal report di, "German Banks Outlook 2026: servono utili solidi per compensare il costo del rischio e le preoccupazioni relative alla qualità degli attivi".Secondo l’agenzia di rating europea, gli istituti di maggiori dimensioni manterrannotra la fine del 2025 e il 2026, sostenuti da un re da una buona crescita delle. Larimane sotto controllo, con un progressivo allineamento ai target interni e ai livelli medi europei, sebbene il cost-to-income ratio delle banche tedesche resti strutturalmente più alto rispetto ad altri mercati.Le prospettive disono incoraggianti: Scope stima che il rendimento aggregato degli attivi ponderati per il rischio () salirà al 2,2% nel 2025, dal 1,7% del 2024. Anche tenendo conto della riduzione del denominatore legata all’entrata in vigore delI a inizio 2025, il RoRWA si manterrebbe attorno al 2,1%. Parallelamente, glirestano ampi e i volumi di prestiti mostrano segnali di ripresa, seppur da livelli ancora modesti.Tuttavia, ilresta. Il costo del rischio rimane relativamente alto, riflettendo le tensioni nele i rischi connessi alla. I dati mostrano un incremento delle, salite dall’1,3% nel primo trimestre 2023 all’1,9% nel secondo trimestre 2025, e di quelle, aumentate al 15,4% dal 9,6% nello stesso periodo. Il peggioramento riguarda in particolare ie delall’ingrosso e al dettaglio, che restano i più vulnerabili.Nonostante ciò, Scope sottolinea che la qualità complessiva degli attivi retail rimane solida, mentre si intravede una graduale ripresa del(CRE), fattore che potrebbe stabilizzare la redditività nel medio termine.Sul, secondo Scope Ratings lein corso nei sistemi bancari di risparmio e cooperativi stanno rafforzando la coesione e migliorando la. L’introduzione dei contributi al fondo di sostegno aggiuntivo basato sul rischio all’interno del sistema di protezione istituzionale (IPS) delle casse di risparmio peserà moderatamente sui margini, ma favorirà modelli di business più prudenti, considerati positivi dal punto di vista creditizio.