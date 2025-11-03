BioNTech alza previsioni di ricavi 2025 grazie a partnership con Bristol Myers Squibb

BioNTech

(Teleborsa) -, azienda tedesca di biotecnologia, ha comunicato che iper ilsono stati pari a 1.518,9 milioni di euro, rispetto ai 1.244,8 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno precedente. Nei nove mesi, i ricavi sono stati pari a 1.962,5 milioni di euro, rispetto ai 1.561,1 milioni di euro del 2024. L'aumento dei ricavi è stato determinato principalmente dai ricavi relativi alla collaborazione con(BMS), contabilizzati nel terzo trimestre del 2025. Tale aumento è stato parzialmente compensato dai minori volumi di vendita dei vaccini anti-COVID-19.Laè stata di 28,7 milioni di euro nei tre mesi terminati il 30 settembre 2025, rispetto a un utile netto di 198,1 milioni di euro registrato nello stesso periodo dell'anno precedente. Nei nove mesi, la perdita netta è stata di 831,1 milioni di euro, rispetto a una perdita netta di 924,8 milioni di euro registrata nello stesso periodo dell'anno precedente.BioNTech ha rivisto al rialzo le sue precedentie ora prevede che i suoi ricavi per l'intero esercizio 2025 si attesteranno tra 2.600 e 2.800 milioni di euro (in precedenza: 1.700 - 2.200 milioni di euro). Per quanto riguarda il franchising del vaccino contro il COVID-19, le previsioni riflettono le seguenti ipotesi: prezzi e quote di mercato del vaccino contro il COVID-19 relativamente stabili rispetto al 2024; svalutazioni di magazzino e altri oneri stimati a circa il 15% della quota di utile lordo di BioNTech derivante dalle vendite del vaccino contro il COVID-19 nel territorio di; e ricavi previsti da un contratto di preparazione alla pandemia con il governo tedesco."L'incasso di 1,5 miliardi di dollari dalla nostra partnership con Bristol Myers Squibb sottolinea ulteriormente il valore strategico delle nostre collaborazioni non solo nel lungo ma anche nel breve termine - ha affermato il- Stiamo incrementando la nostra previsione di fatturato per l'intero anno 2025 a 2,6-2,8 miliardi di euro. Allo stesso tempo, continuiamo a ottimizzare la nostra base di costi per supportare un percorso di sviluppo sostenibile e garantire l'efficienza operativa".