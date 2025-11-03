Milano 17:35
CIR rileva 970.000 azioni proprie

(Teleborsa) - CIR, nell'ambito del piano di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 27 al 31 ottobre 2025, complessivamente 970.000 azioni al prezzo unitario medio di 0,7001 euro, per un controvalore pari a 679.049,50 euro.

Al 13 ottobre, CIR possiede un totale di 48.623.774 azioni proprie, pari al 5,31% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della Società.

In Borsa, oggi, andamento annoiato per la Holding finanziaria, che chiude la sessione in ribasso dello 0,29%.



