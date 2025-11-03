CIR rileva 970.000 azioni proprie

(Teleborsa) - CIR
, nell'ambito del piano di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 27 al 31 ottobre 2025, complessivamente 970.000 azioni
al prezzo unitario medio di 0,7001 euro, per un controvalore
pari a 679.049,50 euro
.
Al 13 ottobre, CIR possiede un totale di 48.623.774 azioni proprie, pari al 5,31% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della Società.
In Borsa, oggi, andamento annoiato per la Holding finanziaria
, che chiude la sessione in ribasso dello 0,29%.