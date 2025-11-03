Collare d’Oro CONI a Lucia Aleotti per il Fair Play Menarini

(Teleborsa) - Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
ha conferito oggi a Lucia Aleotti
, azionista e membro del Board di Menarini
, il Collare d'Oro al Merito Sportivo
per il ruolo del Premio Internazionale Fair Play Menarini
nel promuovere i valori della correttezza nello sport. Si tratta della più alta onorificenza sportiva nazionale.
La cerimonia di premiazione si è svolta questa mattina a Roma, alla presenza del Ministro per lo Sport Andrea Abodi
e delle massime autorità di governo, del Presidente del CONI Luciano Buonfiglio
e di Marco Giunio De Sanctis, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).
A valere questo riconoscimento sono stati lo sforzo e le energie profusi al servizio dello sport da Lucia e Alberto Giovanni Aleotti
attraverso la Fondazione Fair Play Menarini.
Il Premio Internazionale Fair Play Menarini
celebra gli atleti divenuti in tutto il mondo portabandiera di etica, lealtà e rispetto, con un'attenzione speciale dedicata ai gesti di correttezza compiuti dalle nuove generazioni.
"Sono profondamente onorata di ricevere il Collare d'Oro al Merito Sportivo da parte del CONI
– dichiara Lucia Aleotti
– Questo riconoscimento conferma che la missione del Fair Play Menarini è di grande valore per lo sport e la società.
Ringraziamo sentitamente il Presidente Buonfiglio e il CONI per aver riconosciuto nel Fair Play Menarini un partner di valori universali".