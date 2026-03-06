Menarini Group: nel 2025 fatturato in crescita del 6,2%

(Teleborsa) -, storica azienda farmaceutica di Firenze, ha chiuso l'esercizio 2025 con unrispetto al 2024. Il settore farmaceutico genera la quasi totalità del fatturato (97%), mentre la diagnostica conta per una piccola parte (3%). Nell'esercizio 2025,si dovrebbe essere attestatodi euro.I risultati del 2025 sono stati presentati durante l'incontro con il Board, anche in occasione dei 140 anni del Gruppo., azionista e membro del Board di Menarini, ha fatto il, mentre la, è intervenuta suMenarini ha unosin dai primi anni '60, quando aprì i, seguiti poi da Grecia, Portogallo, Centro America e Francia. Oggi il Gruppo è presente in 140 Paesi nel mondo. La sua presenza internazionale si riflette a nche sui dati di, che vieneed il 19% sul mercato domestico.Il Gruppo conta oggi, di cui il(per la prima volta la componente femminile ha superato quella maschile). Il numero di dipendenti laureati o con specializzazioni tecniche è salito al 91% dal 72% degli anni '90.Sotto il profilo della sostenibilità, Menarini Groupe del patrimonio culturale italiano. Fra le varie iniziative, va citato, "Think Tank" che dal 2022 promuove iniziative di cambiamento su temi sociali, economici e culturali del nostro Paese.Menarini Group è' affiancato in molti progetti dallache nasce nel 1976 per promuovere la ricerca e la conoscenza nel campo della biologia, della farmacologia e della medicina, ma anche dell’economia e delle scienze umane.Una menzione speciale va al, giunto alla sua 30a edizione, che promuove i grandi valori dello sporte conta fra i premiati campioni del calibro di Zico, Federica Pellegrini, Fabio Cannavaro, Gianmarco Tamberi, Deborah Compagnoni, Federica Brignone, Casey Stoner e Tommie Smith.