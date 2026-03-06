Menarini Group: nel 2025 fatturato in crescita del 6,2%

(Teleborsa) - Menarini Group
, storica azienda farmaceutica di Firenze, ha chiuso l'esercizio 2025 con un fatturato di 4,887 miliardi di euro, in crescita del 6,2%
rispetto al 2024. Il settore farmaceutico genera la quasi totalità del fatturato (97%), mentre la diagnostica conta per una piccola parte (3%). Nell'esercizio 2025, l'EBITDA
si dovrebbe essere attestato fra 440 e 470 milioni
di euro.
I risultati del 2025 sono stati presentati durante l'incontro con il Board, anche in occasione dei 140 anni del Gruppo. Lucia Aleotti
, azionista e membro del Board di Menarini, ha fatto il punto sui risultati
, mentre la CEO Elcin Barker Ergun
, è intervenuta su innovazione, ricerca e nuove frontiere
.
Menarini ha uno standing internazionale
sin dai primi anni '60, quando aprì i primi laboratori in Spagna
, seguiti poi da Grecia, Portogallo, Centro America e Francia. Oggi il Gruppo è presente in 140 Paesi nel mondo. La sua presenza internazionale si riflette a nche sui dati di fatturato
, che viene realizzato per l'81% all'estero
ed il 19% sul mercato domestico.
Il Gruppo conta oggi 17.800 dipendenti
, di cui il 50,7% donne
(per la prima volta la componente femminile ha superato quella maschile). Il numero di dipendenti laureati o con specializzazioni tecniche è salito al 91% dal 72% degli anni '90.
Sotto il profilo della sostenibilità, Menarini Group si distingue per i suo impegno sociale, ambientale e per la valorizzazione dell'arte
e del patrimonio culturale italiano. Fra le varie iniziative, va citato OnRadar
, "Think Tank" che dal 2022 promuove iniziative di cambiamento su temi sociali, economici e culturali del nostro Paese.
Menarini Group è' affiancato in molti progetti dalla Fondazione Menarini
che nasce nel 1976 per promuovere la ricerca e la conoscenza nel campo della biologia, della farmacologia e della medicina, ma anche dell’economia e delle scienze umane.
Una menzione speciale va al Premio Internazionale Fair Play Menarini
, giunto alla sua 30a edizione, che promuove i grandi valori dello sporte conta fra i premiati campioni del calibro di Zico, Federica Pellegrini, Fabio Cannavaro, Gianmarco Tamberi, Deborah Compagnoni, Federica Brignone, Casey Stoner e Tommie Smith.