Comtel rafforza la partnership con Forerunner Technologies per la diffusione di InForm Voice

(Teleborsa) - Prosegue la partnership
tra il Gruppo Comtel
e Forerunner Technologies per la diffusione di InForm Voice
.
Dopo l’accordo dell’agosto scorso, per la distribuzione in tutta l’area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), ora si espande il perimetro geografico della sinergia. Così facendo, Comtel International (controllata del Gruppo Comtel) distribuirà la soluzione in Asia Pacifico e India
, implementando il proprio raggio d’azione su nuovi mercati.
Una strategia conforme ai piani annunciati
a inizio anno da Comtel in fase di quotazione, che aveva tra gli obiettivi quello di espandere le attività internazionali e presidiare nuovi mercati.
InForm Voice, innovativa soluzione di Unified Communication, offre strumenti di collaborazione come video, messaggistica, conferenze, oltre a funzionalità specifiche dedicate a settori come quello crocieristico e dell’ospitalità.
In qualità di distributore esclusivo per l’area APAC, Comtel International gestirà la localizzazione
, la fornitura
e il supporto
relativo alla soluzione InForm Voice, grazie alla consolidata esperienza al servizio di clienti del settore pubblico e privato, apportando una profonda competenza tecnica, una forte presenza operativa e una vasta conoscenza del mercato.
“Continuiamo a crescere sul mercato estero grazie alla nostra strategia di partnership e acquisizioni mirate. La sinergia con Forerunner si sta ampliando e dopo l’area EMEA ora entriamo nel mercato dell’Asia Pacifico e dell’India, con un prodotto di unified communication innovativo, in grado di adattarsi a settori e realtà tra loro differenti. Grazie a questa soluzione siamo entrati in settori quali quello dell’hotellerie e delle navi da crociera” afferma Fabio Maria Lazzerini
, Presidente di Comtel International e CEO di Comtel Group.