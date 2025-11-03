Comtel rafforza la partnership con Forerunner Technologies per la diffusione di InForm Voice

Comtel

(Teleborsa) - Prosegue latra il Gruppoe Forerunner Technologies per laDopo l’accordo dell’agosto scorso, per la distribuzione in tutta l’area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), ora si espande il perimetro geografico della sinergia. Così facendo, Comtel International (controllata del Gruppo Comtel), implementando il proprio raggio d’azione su nuovi mercati.Unaa inizio anno da Comtel in fase di quotazione, che aveva tra gli obiettivi quello di espandere le attività internazionali e presidiare nuovi mercati.InForm Voice, innovativa soluzione di Unified Communication, offre strumenti di collaborazione come video, messaggistica, conferenze, oltre a funzionalità specifiche dedicate a settori come quello crocieristico e dell’ospitalità.In qualità di distributore esclusivo per l’area APAC, Comtel International gestirà la, lae ilrelativo alla soluzione InForm Voice, grazie alla consolidata esperienza al servizio di clienti del settore pubblico e privato, apportando una profonda competenza tecnica, una forte presenza operativa e una vasta conoscenza del mercato.“Continuiamo a crescere sul mercato estero grazie alla nostra strategia di partnership e acquisizioni mirate. La sinergia con Forerunner si sta ampliando e dopo l’area EMEA ora entriamo nel mercato dell’Asia Pacifico e dell’India, con un prodotto di unified communication innovativo, in grado di adattarsi a settori e realtà tra loro differenti. Grazie a questa soluzione siamo entrati in settori quali quello dell’hotellerie e delle navi da crociera” afferma, Presidente di Comtel International e CEO di Comtel Group.