Eurozona, manifattura torna a crescere ma la Francia frena la locomotiva

(Teleborsa) - Confermato in recupero a 50 punti l'indice PMI manifatturiero dell'Eurozona relativo al mese di novembre, che reucpera la soglia chiave dei 50 punti che denota espansione dell'attività. L'indicatore dello stato di salute del settore manifatturiero si è attestato infatti a 50 punti, in linea con la stima preliminare che aveva superato le attese degli analisti (49,8), e si confronta con i 49,8 punti del mese di ottobre."Allungando per l’ottavo mese consecutivo l’attuale fase di espansione, ad ottobre, la produzione manifatturiera dell’eurozona è cresciuta ancora una volta. Il ritmo di crescita è tuttavia rimasto lieve a causa della stagnazione dei nuovi ordini e del calo occupazionale", spiega S&P Global che mensilmente pubblica l'indagine sui direttori acquisto della Zona Euro."Guardando al futuro, le aziende manifatturiere dell'area dell’euro hanno espresso ottimismo riguardo a un aumento dei livelli di produzione nei prossimi 12 mesi. Le aspettative sono però leggermente calate nel corso del mese e sono risultate deboli rispetto agli standard storici".A livello nazionale, due Paesi hanno fatto mweglio delle attese: la Francia ha visto salire il PMI manifatturiero a 48,8 punti da 48,3 e l'Italia a 49,9 punti da 49 (era atteso 49,3). La Germania invece ha visto confermato un PMI manifatturiero di 49,6, in linea con le attese."La situazione del settore manifatturiero dell'eurozona può essere descritta come fragile in Germania, in recessione in Francia, persistentemente debole in Italia e con una crescita solo modesta in Spagna", afferma Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso la Hamburg Commercial Bank, aggiungendo "la situazione di tensione politica in Francia non solo sta chiaramente favorendo al relativo nuovo calo della produzione, ma si riflette anche in una notevole contrazione dell'indice riguardante alla produzione futura. La Francia, che è uno dei principali partner commerciali, sta frenando in modo significativo la domanda di beni industriali negli altri paesi dell'eurozona".