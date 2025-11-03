Fed, Cook: rischi al ribasso per occupazione maggiori di quelli al rialzo per inflazione

(Teleborsa) - "Dopo un temporaneo rallentamento dovuto allo slowdown delle attività governative, mi aspetto che l'economia cresca moderatamente nel medio termine, sostenuta da un boom della produttività dell'intelligenza artificiale.. Ritengo che l'inflazione rimarrà piuttosto elevata a causa degli effetti tariffari e soggetta a rischi al rialzo". Lo ha detto, che fa parte del Board of Governors della Federal Reserve, ad un evento del The Brookings Institution a Washington DC, sottolineando che "".Alla riunione del FOMC della scorsa settimana, Cook ha appoggiato la decisione del Comitato di abbassare l'intervallo obiettivo per il tasso di un quarto di punto, portandolo al 3,75-4%. "Ho ritenuto tale decisione appropriata, perché ritengo che i rischi al ribasso per l'occupazione siano maggiori di quelli al rialzo per l'inflazione - ha spiegato - Considero l'ultima riduzione del tasso un ulteriore passo graduale verso la normalizzazione., il che è appropriato dato che l'inflazione rimane leggermente al di sopra del nostro obiettivo del 2%".In merito alla mancanza di dati per lo slowdown, Cook ha specificato: "", in quanto "io e il personale della Federal Reserve utilizziamo un'ampia varietà di dati provenienti da fonti amministrative e da vari fornitori del settore privato per valutare costantemente lo stato dell'economia in tempo reale. Questa pratica è diventata essenziale nelle ultime settimane, data la mancanza di comunicati ufficiali".I suoi contatti con le aziende suggeriscono che "il trasferimento dei dazi sui prezzi al consumo non è ancora completo. Molte aziende hanno adottato una strategia di riduzione delle scorte a prezzi più bassi prima di aumentare i prezzi. Altre hanno riferito di attendere che l'incertezza sui dazi si risolva prima di trasferire gli aumenti ai consumatori. Nuovi modelli di auto, linee di abbigliamento e altri prodotti arriveranno sul mercato e questo processo continuerà a offrire alle aziende l'opportunità di livellare i prezzi stabiliti. Pertanto,".Sul mercato del lavoro, ha ricordato che "nella maggior parte dei casi, un brusco rallentamento dei payroll suggerirebbe un aumento della capacità produttiva inutilizzata e sarebbe generalmente accompagnato da un aumento del tasso di disoccupazione. Tuttavia, in questo caso, il rallentamento dei payroll può essere spiegato principalmente da un concomitante calo della crescita demografica dovuto alle politiche sull'immigrazione. Poiché attualmente sono guidati dalle fluttuazioni della crescita demografica, i".